Mira hacia el futuro

Con el propósito de romper tabúes y dejar en alto el nombre de Chihuahua, el juarense Ricardo Leaño se prepara para participar en Mister Supranational 2024, programado del 6 al 16 de marzo en el estado de Veracruz.

“Para mí esta oportunidad es una de las mejores que he recibido en mi vida. Este certamen es como una ventana para que la gente me conozca y con eso abrirme puertas al futuro que deseo tener”, aseguró Leaños.

Ricardo inició su camino en el mundo de los certámenes en el verano de 2023, luego de haber sido invitado a participar durante cuatro años.

“No me había animado a participar por cuestiones de la edad, sin embargo, me dije si no lo hago este año, ya no lo voy a hacer. No quería perder la oportunidad de hacerlo”, explicó.

Leaño es estilista de profesión, además de ser empresario, pues cuenta con su propio salón de belleza, en el cual atendió a varias personas que participaban en certámenes.

“Siempre estuve acostumbrado a estar detrás del proceso de preparación de los eventos de belleza, me gustaban, pero no creí que yo pudiera participar”, relató.

Pese a estar detrás de bambalinas y considerar no tener lo necesario para ser un mister, hubo momentos en los que se visualizó como un participante y posteriormente decidió dejar de ser un espectador para convertirse en un concursante.

“Como espectador me gustaba, pero nunca me vi dentro de un certamen. Tal vez por cuestiones de autoestima o por pensar que no tenía las cualidades, pero cuando la gente empezó a alentarme a participar, comencé a visualizarme y decidí participar. Ha sido una gran experiencia”, contó.

De expectador a participante

La transición de espectador a participarte ha sido grande para él, pues se ha dado cuenta de que ser un mister es más difícil de lo que parece.

“El espectador puede pensar que es fácil porque solo ve lo básico como presentarte, tener buen cuerpo y tener armonía. Una vez que entras a un concurso te das cuenta de que es mucho más que eso, hay mucho trabajo detrás”, mencionó Leaños.

En diciembre del año pasado Ricardo se coronó como Mister Supranational Chihuahua y obtuvo su boleto al Mister Supranational 2024.

Su preparación como Mister Chihuahua no ha significado un sacrificio para Ricardo, porque considera que hacer lo que realmente te apasiona no es un peso, sino una dicha.

“No lo tomo como un sacrificio porque estoy haciendo lo que me gusta, al contrario, lo veo como un trabajo que me ha ayudado a creer en mí y descubrir de lo que soy capaz”, manifestó.

Todavía en pleno 2024 los certámenes de belleza siguen siendo un tabú para la sociedad, especialmente para la mexicana, en la cual los estereotipos machistas continúan presentes. “La sociedad en la que vivimos todavía es muy machista, todavía no tiene la apertura de ver que un hombre participe en un concurso de belleza. Ni siquiera conocen que existen certámenes para caballeros”, expresó.

Pese a esta realidad, el juarense espera que en el futuro esos prejuicios desaparezcan. “Espero que en el futuro esa mentalidad tan machista pueda cambiar”, finalizó.

CONÓCELO

Mister Supranational Chihuahua

Nombre: Ricardo Leaños

Fecha de nacimiento.:16 agosto 1992

Lugar de nacimiento: Ciudad Juárez Chihuahua

Estatura: 1.76 mts