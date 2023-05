Minnesota dedica autopista a Prince

Chanhassen, Minessota- La difunta superestrella del pop Prince está siendo honrado en Minnesota como el estado cambia el nombre de un tramo de siete millas de la carretera que pasa por sus estudios de grabación Paisley Park.

El gobernador de Minnesota, Tim Waz, firmó el martes con tinta púrpura el proyecto de ley que dedica la carretera anteriormente conocida como Minnesota Highway 5 a Prince. Ahora, el tramo de carretera en los suburbios de Chanhassen y Eden Prairie, en Minneapolis, llevará el nombre de Prince Rogers Nelson Memorial Highway.

PUBLICIDAD

Los amigos y fans de Prince están sufragando los costes de los carteles morados que pronto se colocarán a lo largo de la carretera.

Tras recorrer Paisley Park el martes, Walz describió a Prince como un "icono mundial" y un "genio creativo". El gobernador dijo que ésta es la "firma de proyectos de ley más guay" que ha hecho nunca.

Para los minnesotanos, Prince es "parte de nuestra identidad cultural compartida que realmente trasciende generaciones", dijo Walz, añadiendo que la dedicación de la autopista es sólo "un pequeño reconocimiento" a Prince y un regalo para Minnesota.

"Por mi parte, estoy increíblemente agradecido de formar parte de esta celebración. Pero como tantos otros minnesotanos, estoy orgulloso de que Prince llamara a Minnesota su hogar", dijo Walz.

Paisley Park, donde Prince vivió y grabó, atrae ahora a visitantes de todo el mundo a Chanhassen. También es donde Prince murió el 21 de abril de 2016 de una sobredosis accidental de fentanilo a los 57 años. El complejo de 65.000 pies cuadrados es ahora un museo gestionado por su patrimonio, así como un lugar para eventos y un estudio de grabación.

El cantante, compositor, arreglista e instrumentista saltó a la fama a finales de la década de 1970 e ingresó en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2004. Creó éxitos como "Little Red Corvette", "Let's Go Crazy" y "When Doves Cry", y vendió más de 100 millones de discos en todo el mundo.

El Senado de Minnesota aprobó la ley por 55 votos a favor y 5 en contra el jueves y la envió al gobernador para que la firme. La ley fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Representantes el mes pasado, en el séptimo aniversario de la muerte de Prince.