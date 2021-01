Miguel Bosé y Bunbury son parte de una secta anti Covid: Joaquín Sabina

Agencia Reforma / Joaquín Sabina y Miguel Bosé

Ciudad de México— Joaquín Sabina considera que sus colegas españoles Miguel Bosé y Enrique Bunbury forman parte de una secta que difunde teorías conspiratorias y anti Covid.

"Siempre ha habido sectas extremas y excesivas, y esta es una contemporánea. Es una secta", dijo Sabina en una entrevista para la revista Esquire, tras cuestionarle su postura sobre las opiniones de sus colegas.

"Hace poco estuve con Bunbury comiendo. Es un tipo al que admiro y que me encanta. Pero yo prefiero escuchar a los científicos. No comparto esa línea de pensamiento", agregó el también cantante ibérico Leiva.

Bosé ha sugerido que la pandemia es utilizada como una forma de manipulación por parte de los gobiernos hacia la población, incluso rechaza la vacuna contra la Covid-19.

Durante el transcurso de los meses del año pasado, Bosé emitió una serie de declaraciones que generaron controversia en redes, además apoyó una manifestación en Madrid, España, contra el uso del cubrebocas y a la cual no acudió. Bunbury, por su parte, defiende la teoría de conspiración que sugirió Bosé.

"A mí no me asusta la muerte, pero sí el deterioro, la dependencia. Mi padre murió de Alzheimer, y eso me aterroriza. Nunca jamás pensé llegar a los 71 años haciendo giras, cantando, escribiendo canciones... Es un regalo de la vida que no creo haber merecido", añadió el intérprete de "19 Días y 500 Noches".

Ante la idea de recibir la vacuna contra el virus, dijo que sí se la pondrá en cuanto pueda.

"Yo sí lo he pensado. Por edad y por problemas de pulmón por culpa del tabaquismo estoy en zona de riesgo. Pero tampoco voy a hacer cola", manifestó.