Miguel Bosé ¡está ‘perdido’!

Agencias

Madrid— La reputación de Miguel Bosé no se encuentra en su mejor momento. El artista llevaba varios días compartiendo en sus redes sociales sus ideas sobre el Covid-19. Pero la polémica llegó cuando se posicionó abiertamente en contra del uso de las mascarillas y apoyó a todos los manifestantes que salieron a las calles para denunciar la supuesta “manipulación” que hacen los gobiernos.

A las pocas horas a Bosé le llegó la alerta de que la información que había difundido había sido tachada de “parcialmente falsa” por parte de “verificadores de información independientes” de Facebook e Instagram. Un mensaje que aparece sobre su video y que no deja reproducirlo hasta que el usuario pulsa un botón.

Ahora, las cuentas en las que publicó esos contenidos –Facebook e Instagram– y también Twitter, han desaparecido.

“Esta cuenta no existe”, se lee en Twitter. “Esta página no está disponible”, se lee en Instagram. “Este contenido no está disponible en este momento”, se lee en Facebook. Por ahora se desconoce si es obra del propio cantante o han sido las empresas tecnológicas.

Gritos de auxilio

El cantante en excedencia empieza a despertar incluso rechazo entre compañeros de profesión que, como publicaba El País el 25 de agosto, tildan sus posturas de tóxicas y delirantes y aseguran haberle perdido el respeto.

Si en algo generan consenso sus videos en redes es en que Bosé tiene mal aspecto. Delgado y demacrado, con la mirada perdida y la voz cada vez más débil, el cantante da una impresión de salud precaria, quizás por las duras circunstancias que pasó últimamente.

Su madre, Lucía Bosé, falleció el pasado 23 de marzo, y precisamente víctima de Covid-19. En paralelo, sigue litigando con el que fue su pareja, el escultor valenciano Nacho Palau, por la custodia de los cuatro hijos que tuvieron en común. En enero de 2017 había fallecido también su sobrina Bimba, a la que describió como “mi cómplice, mi compañera”.

A sus 64 años, Bosé parece más bien un artista jubilado que acaba de descubrir su tardía vocación de líder mesiánico. Se está asociando, además, con una causa controvertida, de difícil defensa y muy alejada de las inquietudes políticas progresistas que se le atribuían al artista en el pasado. Y lo está haciendo en un momento personal que se intuye devastador para él.

Sin embargo, Rosa Portero, psicóloga sanitaria en Center Psicología Clínica dice que es evidente que “convertirse en diana involuntaria de acosadores y haters puede ser una dura prueba para la salud mental y el equilibrio emocional de cualquiera”. Puede generar “inseguridad, frustración, angustia, problemas de autoestima e incluso pensamientos autodestructivos”, y es preciso que pida ayuda de la manera correcta.