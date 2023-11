‘Migran’ al cine

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) México invita al público al Festival Internacional de Cine sobre Migración, el cual se llevara a cabo en la Sala Arturo Ripstein y en Cineteca Juárez, los días 9, 10, 16 y 17 de noviembre.

Como organismo de las Naciones Unidas, la OIM promueve este festival que incluye películas y documentales que capturan la promesa y los desafíos de la migración, y las contribuciones singulares que los migrantes hacen en sus comunidades de acogida.

Con el objetivo de allanar el camino para que se generen discusiones de mayor envergadura en torno a uno de los mayores fenómenos de este tiempo, el evento programa en esta ciudad cuatro películas, y una más en El Paso, Texas.

La primera cinta que anuncia el cartel es ‘Espiral’, agendada para el próximo 9 de noviembre a las 6 de la tarde en la Sala Arturo Ripstein del Centro Cultural de las Fronteras. En el mismo horario y lugar, un día después se exhibirá ‘Desierto’, con Gael García Bernal y Jeffrey Dean Morgan.

Las siguientes dos funciones cambian de sede y será la Cineteca Juárez la que reciba al público que acuda a ver ‘Toshikua’ y ‘Ya no estoy aquí’, los días 16 y 17 de noviembre, respectivamente.

Finalmente, la programación en la frontera termina con ‘Home is Somewhere Else’, la cual estará el 15 de noviembre a las 5:30 de la tarde en el Philanthropy Teatre del Teatro Plaza.

La OIM, creada en 1951, es la principal organización intergubernamental en el ámbito de la migración y trabaja en estrecha colaboración con asociados gubernamentales, intergubernamentales y no gubernamentales.

Su labor consiste en cerciorarse de que haya una gestión ordenada y humana de la migración, promover la cooperación internacional sobre cuestiones migratorias, ayudar a encontrar soluciones prácticas a los problemas migratorios y ofrecer asistencia humanitaria a los migrantes que lo necesitan, ya se trate de refugiados, de personas desplazadas o desarraigadas.

Festival de Cine sobre Migración

Todas las funciones son sin costo

Espiral

9 de noviembre a las 6:00 p.m.

Sala Arturo Ripstein

Centro Cultural de las Fronteras

Cinta ubicada en la región de la mixteca oaxaqueña, en la que se exploran los sueños, desafíos y transformaciones de Diamantina y Araceli, dos jóvenes que ven partir a sus hombres al norte en busca de mejores oportunidades económicas.

Desierto

10 de noviembre a las 6:00 p.m.

Sala Arturo Ripstein

Centro Cultural de las Fronteras

Un sádico francotirador que disfruta asesinando a inmigrantes persigue por el desierto a Moisés, quien acaba de penetrar en territorio estadounidense con la esperanza de reencontrarse con sus seres queridos y disfrutar de una vida mejor. Pero si quiere alcanzar sus sueños, antes deberá sobrevivir a la inclemencia del desierto y al gatillo de Sam, el francotirador.

Toshkua

16 de noviembre a las 4:00 p.m.

Cineteca Juárez

Centro Cultural Paso del Norte

Mary viaja hacia Estados Unidos en busca de su hijo, un joven migrante secuestrado en México. Francisco se enfrenta a la destrucción de la selva de la Mosquitia y de su propio idioma. Toshkua, una palabra que significa ‘desaparecer’ en pesh, es la historia de quienes luchan contra la desaparición.

Ya no estoy aquí

17 de noviembre a las 4:00 p.m.

Cineteca Juárez

Centro Cultural Paso del Norte

Ulises es un joven que se ve obligado a emigrar tras un malentendido con el cartel, dejando atrás a su familia, sus amigos y las fiestas que ama.

Y en El Paso…

Home is Somewhere Else

15 de noviembre a las 5:30 p.m.

Philanthropy Theatre

Plaza Theatre

Tres historias independientes que tienen como eje la migración. La de Jasmine, que teme que sus padres sean deportados; la de Evelyn y Elizabeth, hermanas con diferentes estatus migratorio; y la de José Eduardo, un artista que ha sido deportado.