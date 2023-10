Mientras más me peguen, más me defenderé: Gloria Trevi

Gloria Trevi aseguró que mientras más la golpeen, legalmente, más se defenderá.

"Quiero comunicarle el día de hoy a todos que estoy bien y luchando. Mientras más me peguen, más me defenderé porque ya no soy esa persona que se dejó lastimar", declaró la regia en un comunicado para dar la cara ante la noticia que señala que la Fiscalía General de la República ejerció acción penal en su contra por presunta defraudación fiscal.

A solicitud de la FGR, el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte citó a la cantante a comparecer el próximo 23 de octubre, a las 16:00 horas, a una audiencia inicial en la que se formulará la imputación en su contra y los fiscales pedirán que sea vinculada a proceso por dicho delito.

Trevi relaciona que dicha situación con el fisco podría estar vinculada con la demanda que presentó en Texas contra TV Azteca.

"Así que la demanda que tengo entablada en Estados Unidos de Norteamérica contra TV Azteca, y demás vinculados de Grupo Azteca, no se va a retirar", denunció en el comunicado.

"Pese a todas las presiones que puedan poner tanto en mi País, México, como en mi lugar de residencia legal, que es Estados Unidos", señaló.

Deja claro que cuando sea solicitada comparecerá ante las autoridades que están reclamando su presencia, en este caso la FGR.

"En fechas próximas compareceré ante distintas instancias jurídicas, lo que haré bajo términos de ley. Quiero dejar en claro que, al día de hoy, no soy responsable de ninguna imputación legal como muchos medios lo han estado afirmando".

Una fuente cercana a la cantante señaló que los abogados de ésta y contadores ya atienden esta situación fiscal.

Según reportes, la regia tiene la opción de comparecer el 23 de octubre por videoconferencia, pero al mismo tiempo la autoridad le advirtió de que -en caso de no conectarse a la diligencia sin justificación alguna- será buscada como prófuga de la justicia.