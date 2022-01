Michael me hacía sentir mal: Janet Jackson

Ciudad de México— Janet Jackson estrenará un documental sobre su vida, en el que revela cómo su hermano Michael se burlaba de ella y le ponía apodos que la hacían sentirse mal.

"Hubo momentos en que Mike solía burlarse de mí y ponerme apodos como cerda, caballa, puta o vaca", dijo Jackson.

"Él se reiría de eso, y yo también me reiría, pero luego había un lugar en mi interior que dolía. Cuando tienes a alguien que dice que eres demasiado pesada, eso te afecta".

En su próximo documental, Janet Jackson habla sobre lo que conlleva tener un apellido famoso y años de vivir a la sombra de su hermano Michael, así como su relación con el Rey del Pop.

Janet, el título del documental, narra la vida de la intérprete de "Together Again". Se transmitirá este viernes 28 de enero en A&E y Lifetime, en Estados Unidos y refleja los duros momentos que Jackson vivió.

Mucho después de que sus hermanos alcanzaran el éxito como los Jackson 5, Janet, de 11 años, finalmente encontró su gran oportunidad con un papel en la comedia de situación de la década de 1970 Good Times, interpretando a Penny, una niña de un hogar abusivo que es adoptada por la familia Woods durante la quinta temporada.

Fue entonces cuando comenzaron sus problemas con el peso: "Hice Good Times y ese es el comienzo de tener problemas de peso y la forma en que me veía a mí misma".

"Soy una comedora emocional, así que cuando me estreso o algo realmente me molesta, la comida me consuela", dijo Jackson.

Sumándose a la incomodidad de la adolescencia de Hollywood, recordó lo difícil que es crecer en el medio.

"Me estaba desarrollando a una edad muy temprana y comencé a tener un busto grande, así que me lo vendaban para que pareciera más plano".

Jackson también confesó que su apellido la ha llevado a tener momentos duros con respecto a las controversias y batallas judiciales de Michael.

"Fue frustrante para mí. Tenemos nuestras propias vidas separadas y, aunque es mi hermano, eso no tiene nada que ver conmigo. Pero quería estar allí para él, para apoyarlo tanto como pudiera".

Los problemas legales de Michael comenzaron con una acusación de Jordan Chandler, de 13 años, en 1993, quien dijo que el artista lo había tocado de manera inapropiada en su casa de Neverland Ranch y aunque llegaron a un acuerdo por 23 millones de dólares las cosas se pusieron difíciles para todos los Jackson, incluso algunas marcas se negaron a seguir colaborando con ellos.

"Cuando salió eso, Coca-Cola dijo: 'No, gracias'. Culpable por asociación. Así es como lo llaman, ¿verdad?".

Más tarde, ella y Michael colaboraron en "Scream", una canción escrita sobre sus juicios públicos.

"Era su canción y yo estaba allí para apoyarlo".

Después de más de cuatro décadas en el negocio del entretenimiento, Janet ahora cuenta con ventas de récord globales estimadas en 100 millones, 10 números 1 en las listas de Estados Unidos y varios papeles en actuación.

"Estoy agradecida por el nombre de Jackson porque me ha abierto muchas puertas. Quería mi propia identidad, no quería que la gente tomara este cuerpo de música por mi apellido".