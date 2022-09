'Mi voz está a salvo', dice The Weeknd tras lesión en concierto

Ciudad de México.- Tras cancelar su concierto en Los Ángeles por una lesión en las cuerdas vocales, The Weeknd informó que ya se encuentra mejor.

"Mi médico dice que mi voz está a salvo, que con descanso estaré sólido y podré brindar el espectáculo que mis fanáticos de Toronto están esperando", escribió a través de redes sociales.

PUBLICIDAD

Asimismo, Abel Tesfaye (su nombre real) aseguró que su presentación en el SoFi Stadium ya está siendo re-agendada y próximamente se dará a conocer la nueva fecha.

"La fecha de Los Ángeles se está resolviendo pronto. Muchas gracias por todo el amor y la comprensión que me han brindado. Los quiero mucho a todos...", agregó.

El incidente ocurrió hace unas semanas cuando The Weeknd desapareció del escenario luego de haber interpretado su tema "I Can't Feel My Face".

"Se me fue la voz durante la primera canción y estoy devastado. Sentí que se fue (la voz) y se me rompió el corazón. Mis más sinceras disculpas para mis fans. Les prometo que tendremos una nueva fecha", dijo el intérprete canadiense.

De acuerdo a TMZ, After Hours Til Dawn Stadium Tour estaba prevista para el 2020, sin embargo, la pandemia de Covid-19 frenó los conciertos y se pospusieron para este 2022.