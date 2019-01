Mi esposo nunca violó a nadie: Pascale Montandon-Jodorowsky

La esposa del artista Alejandro Jodorowsky emitió una declaración por correo electrónico en la que lo defiende.

La exposición de Jodorowsky en el neoyorquino Museo del Barrio fue cancelada esta semana debido a la preocupación que por los informes de que hace décadas dijo que violó a una actriz en una película que dirigió.

“Las palabras no son actos”, escribió Pascale Montandon-Jodorowsky, y agregó que su esposo “jamás violó a nadie”.

El Museo citó, al anunciar la cancelación el lunes, sucesos ocurridos durante la filmación de la película surrealista de vaqueros El Topo(1970).

En 2017, el diario británico The Telegraph publicó un artículo en el que citaba una obra de 1972, El Topo: un libro de la película, el cual incluía una declaración de Jodorowsky, que interpretó a uno de los personajes del filme, en la que decía que una escena en la que su personaje viola al interpretado por una actriz fue real y no montada.

De acuerdo con el libro, Jodorowsky dijo: “De verdad la violé. Y ella gritó”.

Jodorowsky se ha retractado de esa declaración, según informó The Telegraph, y ha dicho que su intención había sido impactar a la gente y también argumenta que no habría sido posible cometer una violación de verdad en un set de filmación. Sin embargo, Patrick Charpenel, el director ejecutivo de El Museo, declaró en un comunicado: “Aunque deben analizarse las cuestiones planteadas por las declaraciones de Jodorowsky, hemos llegado a la conclusión de que una exposición no es la plataforma adecuada para hacerlo en este momento”.

En su mensaje, la esposa del cineasta dijo que Jodorowsky es “un hombre respetuoso, generoso y muy bueno” que había destacado el “poder femenino” en su obra, pero que había sido víctima de “ataques, escándalos, intimidaciones, amenazas y calumnias”.

Montandon-Jodorowsky también criticó a El Museo y a Charpenel, pues dijo que su decisión de cancelar lo que se había planeado como una retrospectiva de cincuenta años había sido impulsada por “el miedo a rumores escandalosos que ellos mismos habían alimentado al no decir la verdad y deslindarse del artista que estaban a punto de honrar”.

El Museo rechazó hacer comentarios sobre la declaración de Montandon-Jodorowsky.

En su exposición, que se inauguraría el 28 de febrero, el museo planeaba mostrar “material visual, literario, fílmico y de archivo” extraído en su mayoría de la documentación personal de Jodorowsky, incluidos algunos objetos relacionados con El Topo.