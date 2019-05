Mezcla de nostalgia y novedad

La nostalgia es el mayor vendedor de entradas en los conciertos, pero si de figuras que representaron a una generación como New Kids on The Block se trata, las palabras que se requieren son mayores.

Antes de BTS, antes de One Direction, antes de Backstreet Boys y antes que NSync, existieron los New Kids on the Block, lo cuál da una idea de cuán grande es la influencia de este grupo en la cultura pop.

NKOTB, abreviatura con la que todo adolescente de la época conocía al grupo tuvo una exitosa carrera a finales de la década de 1980 e inicios de los noventas que se diluyó en 1994. La banda regresó en 2008 y desde entonces no han parado de trabajar juntos de nueva cuenta.

Para gozo de sus fans de antaño, el grupo llega hoy a el Don Haskins Center de El Paso con la espectacular gira The Mixtape Tour, llamada así en referencia a la práctica común de los adolescentes de esa época, de ‘cazar’ sus canciones favoritas en la radio y grabarlas en un casette al que luego rotulaban como Mixtape (‘variadito mix’, en español).

Pues bien, esa ansiada gira trae además a nuestros ídolos de principios de los noventas, acompañados de Tiffany, Debbie Gibson, Salt N Pepa, y Naughty By Nature.

La gira comprende 53 ciudades de Estados Unidos, y arrancó el 2 de mayo en Cincinnati, Ohio, para concluir el 14 de julio en Hollywood, Florida.

Para celebrar la gira que encabezan, los integrantes de New Kids On The Block lanzaron el sencillo ‘80’s Baby’ que grabaron en colaboración con sus compañeros de tour.

Según las reseñas que se han publicado en las ciudades donde lo han presentado, The Mixtape Tour no es el típico concierto de ‘acto por acto’ o de un show de artistas por separado; los New Kids abren, pero se convierten en una especie de anfitriones o conductores de un espectáculo en conjunto, en el que por momentos apoyan a sus compañeros.

Desde que Donnie Wahlberg, Joey McIntyre, Danny Wood, Jordan y Jonathan Knight llegan al escenario en una plataforma elevada, las emociones no paran y debes ir preparado.





New Kids on The Block: The Mixtape Tour

Invitados:

Hoy 21 de mayo

7:30 p.m.

Don Haskins Center de UTEP

Boletos: Desde 15 hasta 143 dólares

A la venta en taquilla del Don Haskins y a través de www.ticketmaster.com





Te puede interesar:

-El espectáculo completo tiene una duración aproximada de dos horas y 25 minutos.

-Las edades actuales de los integrantes de New Kids on the Block van de los 46 a los 50 años.













¿Quien es quien?

New Kids on The Block

Son los pioneros del movimiento ‘boy band’. El productor Maurice Starr formó este grupo en Boston, Massachusetts en 1984 luego de una serie de audiciones.





Sus años de auge fueron a finales de la década de 1980 y principios de 1990, años en los que vendieron más de 190 millones de copias.





Algunos de sus éxitos son ‘You Got It (The Right Stuff)’, ‘Please don’t go girl’, ‘Games’, ‘Cover Girl’, ‘Hangin’ Tough’, ‘I’ll be Loving You’ (Forever), ‘Step by Step’, y ‘Tonight’.





Tifanny

Tiffany Renee Darwish, nacida en Norwalk, California se hizo famosa por sus temas de pop adolescente a finales de la década de 1980. Entre sus canciones más famosas están: ‘I Think We’re Alone Now’, ‘All This Time’, ‘Could’ve Been’, ‘I Saw Him Standing There’.





Debbie Gibson

La cantante nacida en Brooklyn, Nueva York fue a los 17 años, la persona más joven en escribir, producir e interpretar una canción que llegó al número uno en Estados Unidos: ‘Foolish Beat’. Actualmente prefiere ser llamada Deborah (su nombre real) y se mantiene activa componiendo temas y participando ocasionalmente en Broadway.

Las canciones que la han inmortalizado son ‘Electric Youth’, ‘Only in My Dreams’, ‘Shake Your Love’, ‘Lost in Your Eyes’, ‘Out of the Blue’, ‘No More Rhyme’, ‘Wake up Love’, y ‘Staying Together’.





Salt N Pepa

Este trío de hip hop formado en Queens, Nueva York llegó a cimentar el camino para muchas estrellas actuales del género. Lo forman Cheryl ‘Salt’ James, Sandra ‘Pepa’ Denton, y Deidra ‘Spinderella’ Roper.

Sus hits son ‘Shoop’, ‘Push It’, ‘Let’s Talk About Sex’, ‘Whatta Man’, ‘None of Your Business’, ‘Expression’, y ‘Shake Your Thang (It’s Your Thing)’.





Naughty By Nature

Esta banda nativa de Nueva Jersey en 1989 la conoces por temas como ‘Feel me Flow’, ‘O.P.P.’, y ‘Hip Hop Hooray’





Setlist de The Mixtape Tour

(Sujeto a variaciones, pero tómalo en cuenta)





‘The Way’

‘My Favorite Girl’

‘Dirty Dancing’

‘Summertime’

‘You Got It (The Right Stuff)’

‘Block Party’

‘Games’

‘I Think We’re Alone Now’ (Tiffany)

‘Out Of The Blue’/’Shake Your Love’/’Electric Youth’ (Debbie Gibson)

‘Didn’t I’/’Valentine Girl’/’If You Go Away’

‘Please Don’t Go Girl’

‘None Of Your Business’/’Expression’ (Salt-N-Pepa)

‘Whatta Man’ (Salt-N-Pepa)

‘Let’s Talk About Sex’ (Salt-N-Pepa)

‘Tonight’

‘Boys In The Band’ (con popurrí de covers)

‘Cover Girl’

‘O.P.P.’ (Naughty By Nature)

‘Jamboree’/’Feel Me Flow’ (Naughty By Nature)

‘Hip Hop Hooray’ (Naughty By Nature)

‘Foolish Beat’/’Only In My Dreams’ (Debbie Gibson)

‘Lost In Your eyes’ (Debbie Gibson y Joey McIntyre)

‘Shoop’ (Salt-N-Pepa)

‘All This Time’/ ‘Could Have Been’ (Tiffany)

‘I’ll Be Loving You’

‘Step By Step’

‘Push It’ (Salt-N-Pepa)

‘Hangin’ Tough’

‘80s Baby (Tiffany, Salt-N-Pepa, Naughty By Nature y Debbie Gibson)









Cardi B, por primera vez aquí

¡Okuuuuuuuuuuuuuuuurt! La popular estrella de hip hop Cardi B viene en camino a la frontera para rapear por primera vez en El Paso, Texas, a través de un concierto lleno de energía y estilo neoyorquino.

Originaria del distrito El Bronx de Nueva York, Estados Unidos, la rapera, compositora y actriz estadounidense, quien alcanzó la fama hace cuatro años tras protagonizar la sexta temporada del programa televisivo ‘Love & Hip Hop: New York’, llegará hoy a El Coliseo de El Paso.

De 26 años y nombre de pila Belcalis Almánzar, Cardi B firmó su primer contrato discográfico con Atlantic Records en 2017. En junio de ese mismo año realizó su debut como cantante de hip hop con ‘Bodak Yellow’, un tema con el además hizo historia al convertirse en la primer rapera solista contemporánea en alcanzar la posición número uno en la lista ‘Billboard Hot 100’. La última en conseguir este logro como solista fue Lauryn Hill con ‘Doo Wop (That Thing)’ en 1998.

Un año más tarde, el 5 de abril de 2018, la intérprete lanzó su primer álbum ‘Invasion of Privacy’, por el cual obtuvo el premio Grammy 2019 al Mejor Álbum de Rap Solista, rompiendo una interminable cadena de hombres ganadores de este galardón al ser la primer mujer en obtenerlo.

Entre los éxitos de Cardi B se encuentran: ‘Money’, ‘I Like It’ con Bad Bunny y J Balvin, ‘Ring’ y las colaboraciones ‘Finesse’ de Bruno Mars, ‘Girls Like You’ de Maroon 5 y ‘Taki Taki’ de Dj Snake con Selena Gómez y Ozuna.

Los boletos para este concierto se encuentran a la venta en www.ticketmaster.com por un precio que va desde los 80 y hasta los 500 dólares.





Cardi B

El Coliseo de El Paso (4100 E Paisano Dr, El Paso, Texas)

Hoy

7:00 p.m.

Boletos a la venta en www.ticketmaster.com

Costo: Desde 80 y hasta 500 dólares