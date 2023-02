México es tema de sus diálogos literarios

| Oswaldo Zavala, juarense, profesor de literatura en College of Staten Island y el Graduate Center of the City University of New York (CUNY)

El Departamento de Lenguas y Lingüística de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP) llevará a cabo este 2 y 3 de marzo el Congreso de Literatura Mexicana Contemporánea, en su vigésima octava edición. Las mesas de trabajo en las que se disertará sobre temas relacionados con la literatura y la cultura de México contarán con la participación de reconocidos académicos e investigadores, y por primera vez, el congreso se desarrollará en dos sedes: el campus de la Universidad de Texas en El Paso y el Centro Cultural de las Fronteras de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), ubicado en la Zona Pronaf. "Los últimos dos congresos fueron en línea y ahora regresamos a la modalidad presencial con académicos y escritores que se invitaron de manera directa. Es un congreso en el que cada mesa será un conversatorio, no darán ponencias, sino que habrá un tema y sobre él van a dialogar", expresó Bernardo Jáuregui, coordinador. Agregó que tras una larga historia de más de dos décadas, finalmente la UACJ será aliada del Congreso de Literatura Mexicana Contemporánea. Así, el 2 de marzo, en la University Suite del Union Building estarán presentes Rosa Alcalá, Roberto Ramson, Luis Arturo Ramos, Zachary Glasset, Ana Llurba, Francesca Dennstedt, Emily Celeste Vázquez Enríquez y Sylvia Aguilar, entre otros. Durante la jornada del 3 de marzo, en Ciudad Juárez, se contará con la participación de Oswaldo Zavala -autor de 'Los cárteles no existen' y 'La guerra en las palabras: una historia intelectual del 'narco' en México (1975-2020)'-, Camilla Fojas, Gustavo Ogarrio, Luis Vicente de Aguinaga, Sergio Ugalde, Perla de la Rosa y Willivaldo Delgadillo, por nombrar a algunos. Considerado por la academia norteamericana como el más importante en su tipo, el Congreso de Literatura Mexicana Contemporánea es el espacio donde se estudia a detalle la vigencia y trascendencia de la literatura de este tiempo. Para más información sobre el programa consulte la página web o las redes sociales. 28 Congreso de Literatura Mexicana Contemporánea 2 de marzo Universidad de Texas en El Paso Union Building, tercer piso Creative Writing, Pass and Present 10:00 a.m. Poéticas del antropoceno 1:00 p.m. Performing Authorship 3:00 p.m. Voces por la frontera 5:00 p.m. 3 de marzo Centro Cultural de las Fronteras Zona Pronaf Panorama editorial 10:00 a.m. Homenaje a David Huerta 1:00 p.m. Discurso securitario y guerra simulada 3:00 p.m. Voces de la frontera 5:00 p.m.