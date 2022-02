Mexicano rompe récord al ver Spider-Man: No Way Home 205 veces

No hay duda de que Spider-Man: No Way Home ha marcado un hito para toda una generación. Y es que el arácnido cuenta con una base de fans imponente con la que pocos superhéroes se pueden comparar, publicó Récord.

El mexicano Agustín Alanís es muestra de ello, pues ha visto la cinta un total de 205 veces, según publicó en Instagram. De esta forma puede presumir que nadie más ha visto el reciente filme de Spider-Man más veces que él.

Alanís se ha especializado en romper récords, pues en el pasado había hecho algo casi idéntico en cuanto a cifras: llegó a ver Avengers: Endgame un total de 191 veces.

El reconocimiento oficial por parte de Guinness World Records todavía no ha llegado. Pero podría ser cuestión de tiempo, ya que su marca correspondiente a Avengers: Endgame sí fue reconocida por la institución.