Su nombre real era Miguel Atilio Herminio Boccadoro Verdaguer Hernández y nació el 26 de abril de 1951 en Buenos Aires, Argentina.

Su corazón era tan mexicano como el mariachi. Diego Verdaguer residía en México desde 1980, donde fincó sus mayores éxitos, una familia al lado de la cantautora Amanda Miguel, y tierra en la que sembró fanáticos y una legión de amigos que lamentan su partida.

A México lo amó desde el primer día que puso un pie en el país, según mencionó en más de una entrevista, al que dedicó su álbum “Mexicano hasta las Pampas”, nominado a dos Latin Grammy, y su continuación, “Mexicano hasta las Pampas 2”, así como el disco en vivo “Mexicanísimos”, del que lanzó dos volúmenes.

En 2009 incursión en el género de las rancheras y fue posible su trabajo junto a Joan Sebastian, compositor de varios temas.

“Te puedo decir, soy más mexicano que nada. Amo a México, amo lo que México ha significado en mi vida, amo las oportunidades que México me ha dado”, dijo el artista en una entrevista con The Associated Press en 2019.

El músico argentino naturalizado mexicano murió a los 70 años el jueves por la tarde en Los Ángeles por complicaciones del Covid-19, del que se contagió en diciembre pasado.

Chihuahua en su corazón

Entre los amigos que Verdaguer deja en este plano, se cuentan el chihuahuense Omar Chaparro y Juan Gabriel (Juanga ya no está en este plano), con quien realizaron diversas colaboraciones musicales, tanto Verdaguer como Amanda Miguel.

Compusieron una canción en conjunto y pasaron incontables horas en el estudio, como contó Diego al presentar la canción “El sol ya salió” en fechas recientes, tema que hizo en dueto con ‘Juanga’, pero no se pudo grabar por temas legales con los herederos del divo.

“Yo tenía una computadora, agarré mi guitarra y empecé a tocar, Alberto estaba ahí y yo dije ‘el sol ya salió’, él siguió cantando y ahí empezamos, fue un momento. A él le gustó, agarró una papeleta, escribió unas palabras, pero yo lo grabé”, mencionó Diego.

El primer encuentro de Diego y Amanda con Juan Gabriel marcó el inicio de una larga amistad. Si bien para entonces ambos ya eran artistas muy reconocidos en sus países, Verdaguer confesó que no sabía la magnitud de artista que era Juan Gabriel.

Fue en los años 80 cuando el ‘Divo’ de Juárez quiso conocerlos en persona, esta vez, a través de un amigo en común.

“Yo siempre andaba cargando una cámara y tengo una foto de ese encuentro, ahí nació nuestra amistad y empezamos a visitarnos. Él tuvo muchas casas y juntos pasamos navidades, fuimos a la nieve, a Cancún, a Morelia, a Nueva York, Miami, compartimos

Sí estaba vacunado

De acuerdo con el comunicado, Verdaguer contrajo Covid-19 en diciembre y estuvo hospitalizado. Según su publicista en México, Claudia López Ibarra, estaba vacunado contra el coronavirus.

“Sí estaba vacunado... pero el virus lo atacó en USA cuando estaba la variante delta”, dijo López Ibarra el viernes a la AP en un mensaje de texto.

De acuerdo con la publicista, Verdaguer viajaba con frecuencia a Estados Unidos, especialmente tras el nacimiento de Lucca, el primogénito de Ana Victoria, quien reside en Los Ángeles, e incluso había comprado una propiedad allá. El artista también solía presentarse en concierto en Estados Unidos y tenía una gira programada con Amanda Miguel para este año, “Toda una vida 2022 Tour”, con más de 20 fechas previstas.