Mexicana vivirá ‘terror’

Ciudad de México— Después de una exitosa primera temporada, la serie ‘The Terror’ regresará con la actuación estelar de la mexicana Cristina Rodlo, más presencia sobrenatural y muertes inexplicables en una comunidad japonesa-estadounidense.

“Todo inicia con la guerra, el ataque a Pearl Harbor y el momento que está pasando Estados Unidos que lleva a un lado muy oscuro de 1940, una parte de la historia que se tiene muy oculta, que es lo que los americanos hicieron pasar a los japoneses”.

“Aunque muchos vivían en Estados Unidos o habían nacido ahí y ya eran americanos, a los otros no les importó y les quitaron sus tierras, sus pertenencias y los dejan sin nada. Hasta los metieron a un tipo de campos de concentración”, explicó Rodlo vía telefónica desde Vancouver, donde filma la serie.

La mexicana contó que los 10 episodios de esta segunda temporada abarcarán desde 1939 hasta 1945 y, aunque la guerra es parte del contexto, la historia se desarrollará para contar las injusticias que hicieron pasar los estadounidenses a comunidades japonesas.

Justo al transferir a una comunidad a otro lugar es cuando los hechos sobrenaturales comenzarán, algo que enfrentará su personaje, Luz, quien se mueve por el amor y las responsabilidades que tiene.

“Mi personaje está estudiando para ser enfermera y está enamorada de un japonés, pero con el ataque empiezan a pasarle cosas a la relación por la dificultad misma”, adelantó la actriz.

Mostrar una parte que no es conocida por todos sobre este hecho le ha representado a la actriz una gran peso.

“Es muy fuerte, todos nos sentimos con una responsabilidad muy grande para contar esta historia y más por los momentos en los que está Estados Unidos y el mundo. Además del terror, es una historia de racismo y de querer separar y dividir”.

“Tiene 70 años, pero sigue pasando ahorita. Tocar un tema que no se ha mostrado lo hace aún más importante. Como actores y artistas tenemos que mandar un mensaje y tratar de hacer la diferencia para cuestionar algo”, opinó.

Tener el rol protagónico significa mucho para la joven, porque su papel representará las mejores características de los latinos.

“Por primera vez nos están dando otro tipo de papeles y se siente increíble. Aquí soy protagonista como una chava que tiene un sueño”.