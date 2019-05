Me siento avergonzada y violada: Iggy Azalea

"Me siento avergonzada, violada, enojada, triste y un millón de otras cosas", escribió Iggy Azalea en un comunicado tras la filtración de sus fotos íntimas en redes sociales, además agregó: "no sólo porque no estuve de acuerdo con esto, sino también por la vil forma en que las personas han reaccionado". La rapera fue determinante y cerró sus cuentas de Instagram y Twitter.

La australiana expresó su repudio ante el acoso, principalmente de hombres.

“Muchos de los comentarios que veo de los hombres en particular están llevando las cosas aún más lejos y compartiendo sus pensamientos y fantasías con respecto a mi cuerpo. Me molestó. Las cosas malvadas que la gente dice son abrumadoras y me dan ganas de vomitar.

Antes de cerrar sus cuentas, Azalea explicó que las fotografías habían sido descartadas de una sesión para la portada de la revista GQ Australia, que datan de 2016.