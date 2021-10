Me quitaron parte de mi vida: Padre de Octavio Ocaña

Ciudad de México— El padre del actor Octavio Ocaña, quien murió la tarde del viernes en el Estado de México, llegó a las instalaciones de la funeraria Gayosso de Santa Mónica para acompañar a su familia y poder ver a su hijo.

"La familia se encuentra mal porque es algo que no nos esperábamos. Me avisaron y yo acabo de llegar en la mañana, una tragedia, no sabemos ni cómo está ni me pregunten. Lo único que quería era ver a mi hijo, ya lo vi", declaró.

El padre del intérprete pidió respeto por la imagen de la joven estrella. Respecto a las especulaciones que hay en torno a los hechos de su muerte, afirmó que no se engancha en esas cosas y que lo único que desea es poder llevar los restos del artista al Estado que lo vio nacer: Tabasco.

"Era una gran persona, un actor que se ganó al público desde niño. Ahorita me importa llevarme a mi hijo, lo voy a enterrar en Tabasco, vengo por él para llevármelo y eso es todo lo que quiero".

Al ser cuestionado de cuáles fueron las últimas palabras que Octavio Ocaña le dijo, respondió que hablaban todos los días y expresó en voz entrecortada "me quitaron parte de mi vida".

Sobre los dos sujetos que venían con el actor y que se encuentran detenidos, Octavio Pérez reconoció que son conocidos suyos.

"Nada que ver, venían con él, son amigos míos y lo cuidaban, nada más que fueron hacer otras cosas y ustedes saben cómo está la delincuencia, porque cuando no lo cuidaban ellos eran otras personas, gente mía".

El padre de familia conmovido recordó cuando llevaba a su hijo a los castings desde que era niño, momentos después aseguró que no cree que haya justicia en el caso de Ocaña.

"Todo se lo dejo a Dios como siempre, estamos llenos de violencia, por policías, por corruptos y por madre y media", finalizó.