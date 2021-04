'Me manoseó a los cinco años'; Frida Sofía acusa a Enrique Guzmán de abuso

Ciudad de México— "Traición tras traición, mentira tras mentira de muchas personas”, es lo que Frida Sofía cuenta que ha vivido al lado de su familia.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante para De Primera Mano, de Imagen Televisión, la hija de Alejandra Guzmán afirma que la han traicionado su mamá, su tío, Michelle Salas y su abuelo Enrique Guzmán, entre otros.

"Por eso las mandé a todas la fregada”

Al referirse a su abuelo el cantante Enrique Guzmán indica que siempre fue muy abusivo y ‘un hombre muy asqueroso’.

Era un hombre muy abusivo, me daba miedo, siempre me daba miedo. Me hizo cosas feas. Me manoseó. Lo odio.”

Frida Sofía reveló que su abuelo la manoseaba desde los cinco años, aunque nunca le dijo a nadie.

Lo más asqueroso de todo es que cuando estás tan chiquita y te dicen que esto es lo que un abuelito le hace a su nieta que la quiere, y a esa edad no tienes ni idea, no tienes conciencia, y se vuelve algo normal. Qué asco, pero en alguna vez se siente rico porque te están tocando tus partes íntimas. Por eso me lo callé, pensé que si yo estaba enferma”

Además de su abuelo, señala a varias parejas de su mamá, Alejandra Guzmán, quienes también la tocaban.

Frida Sofía fue a la cárcel por agredir a joven que la grabó teniendo relaciones

Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, abrió su corazón y le contó varios secretos de ella y su familia al periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, con quien se sentó para una entrevista exclusiva para el programa De primera Mano, de Imagen Televisión.En una parte de la entrevista, Frida Sofía, de 29 años, relató que en una ocasión fue a la cárcel por agredir a una joven que la grabó mientras tenía relaciones sexuales con un hombre.

La joven cuenta que un día en su departamento se encontraba un trabajador y al poco rato llegó un joven al que ella invitó a pasar la noche.

Estábamos en plena acción y volteo y el señor (grabándonos) con su telefonito. Imagínate cómo me puse”

Frida Sofía reaccionó de manera violenta y le rompió el teléfono y el brazo, y afirma que lo golpeó ‘como bestia’.

Los policías entendieron mi situación, pero me dijeron que como tú le pegaste y tú no le puedes pegar a alguien, pues manitas atrás, como puerco”

Dentro de la cárcel, Frida Sofía la pasó muy mal por el frío, aunque, afirma, llegó con actitud fuerte para que no intentaran abusar de ella.

Yo llegué bien acá, ya sabía, tampoco de querer pelearme. Cuando me dijeron ‘oye tú, blanquita’, les dije que no, que yo era mexicana”