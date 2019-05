Mayo político

Mexico - La política destacará durante el mes de mayo en los estrenos de Netflix gracias a la miniserie 1994 y A la conquista del congreso, ambas como producciones originales de la plataforma de streaming.

La nueva serie de Netflix 1994: Poder, Rebeldía y Crimen en México, narra los acontecimientos ocurridos en dicho año, de la voz de Carlos Salinas de Gortari, Talina Fernández, el subcomandante Marcos, entre otras personalidades.

Esta es la primera vez que Salinas de Gortari y el antes conocido como Subcomandante Marcos tienen testimonios en un mismo documental.

La serie documental de la mayor plataforma de streaming llegó a las pantallas este fin de semana y retomará imágenes, videos, testimonios y documentos, para explicar lo acontecido en 1994 en México.





Hilo conductor

Esta nueva producción aborda los acontecimientos más importantes que sucedieron en el año 1994, como el asesinato de Luis Donaldo Colosio, el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZNL), la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, el fin del mandato de Carlos Salinas de Gortari, así como la crisis económica conocida como el “error de diciembre” tras la toma de posesión de Ernesto Zedillo.









La investigación





Tras la serie hay un trabajo construido desde 2017 que formó una investigación entre páginas, antiguos escritos, anexos y archivos para construir 1994 con un equipo que reúne a periodistas y cineastas, una fusión de profesiones preferida por el director, en un proyecto que jamás define como complicado, sino como lo que él considera trabajo, mucho trabajo.





El periodista realizó cincuenta entrevistas y viajó a más de doce estados para contactar a los diversos entrevistados que le ayudan a contar la realidad cambiante y la crisis continua de ese año.





Sin embargo, explica en entrevista con el New York Times, que uno de los retos más importantes de la producción fue lograr que el Subcomandante Galeano, el otrora Marcos de los inicios del EZLN, aceptara dar su primera entrevista en años.





FICHA TECNICA

Dirigida por Diego Enrique Osorno

Producida por VICE Studios Latin America

5 episodios de

45 minutos

-La encuentras ya en Netflix





TESTIMONIOS

-Carlos Salinas de Gortari

-Raúl Salinas de Gortari

-Luis Donaldo Colosio Riojas

-Alfonso Durazo

-Marcelo Ebrard

-Othón Cortez

-Subcomandante Galeano (antes Marcos)





Cónocelo

-Diego Enrique Osorno, escritor, productor y director de varios documentales ya, entre ellos 'La Muñeca Tetona'.

-Ganó el premio Ariel a Mejor Cortometraje Documental

-Obtuvo además el Premio Nacional de Periodismo en 2013.









Así lo dijo





“Yo estoy documentando, no puedo inventar nada. Yo documento la cercanía que tenía Luis Donaldo, los desencuentros, los reclamos contra Salinas, documento las investigaciones... Creo que allí están todos los elementos para que el espectador reflexione. A mí me chocan esas afirmaciones de 'es el asesino' o 'no es el asesino', creo que yo me quise alejar de esas grandes verdades que siempre cubren una gran mentira. Este tipo de trabajos se hacen desde mi subjetividad pero también desde la subjetividad de quién los ve”

Diego Osorno

VICE





“Después de toda la investigación, la imagen que me queda de Colosio es que no era un gran estadista, sino un tipo normal que terminó metido en una cueva de lobos”

Diego Osorno

New York Times