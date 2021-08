Matt Damon se ve a sí mismo en ‘Stillwater’

Ciudad de México– Emocionado hasta las lágrimas por la vuelta a una sala de cine después de una pandemia que él mismo había vivido en la ficción de ‘Contagio’, esta vez Matt Damon estrenó en el Festival de Cannes el thriller ‘Stillwater’. Y con la historia de un personaje que también viaja a Francia, volvió a vivir aquella misma ficción, con la realidad del cine.

¿Cómo viviste el estreno mundial de ‘Stillwater’ en Cannes? Fue bastante emocionante. Me puso muy contento estrenar en Cannes cuando estamos volviendo a la normalidad, después de todo lo que vivimos con el Covid. Después de haber visto tanta televisión durante casi dos años, fue maravilloso volver a estar en una sala de cine con mil personas que pueden ser extraños, pero son parte de la misma comunidad que amamos lo mismo.

¿Qué es lo que más te impactó de la película? Supongo que respondo bien cuando algo está bien escrito. Es algo muy difícil de encontrar hoy en día. Y este guion fue uno de esos que siempre buscamos los actores, porque apenas terminé de leerlo, me dejó pensando casi media hora, para querer volver a leerlo otra vez.

Soy de los que aprecian un buen trabajo y en este caso se juntaron los mejores guionistas norteamericanos con los mejores guionistas franceses, para un producto final maravilloso. Me identifico bastante con el personaje, en diferentes niveles.

“Stillwater” está basada en la verdadera historia de Amanda Knox, una norteamericana que fue condenada a 26 años de prisión en Italia por el asesinato de la compañera de cuarto, Meredith Kercher. Y sin ánimos de contar el final del cine, la verdadera historia al menos tuvo un final feliz porque Amanda fue liberada a los cuatro años por la Corte Suprema. Sus memorias se convirtieron en el Best Seller “Waiting to be Heard” y la base de la historia de “Stillwater” que en la ficción cambió Italia por Francia, también agregó el rol protagónico de un padre que interpreta en cine Matt Damon.

