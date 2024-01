Más que una reina de belleza

En dos meses, Miss México Alejandra Díaz de León, originaria de San Luis Potosí, representará a nuestro país en la edición 71 de Miss Mundo. Antes de que llegue la fecha, cumple con su agenda de compromisos entre los que se encuentra visitar diferentes puntos de México.

Como parte de su gira nacional, Alejandra llegó al estado de Chihuahua el pasado fin de semana. Durante su visita estuvo en una casa hogar en la que tuvo una convivencia con los niños, a quienes los sorprendió con una rosca de reyes y regalos. “Fue una experiencia muy linda para mí el poder convivir con ellos”, aseguró.

Posteriormente acudió un refugio para mujeres que han sufrido de violencia de distintos tipos y en el cual pueden recibir asesoramiento legal y psicológico. “A mí me pareció muy impactante escuchar sus historias, saber que han paso por tantas cosas. Creo que la labor de este refugio es muy valiosa y apoyar a estas causas es fundamental, pues no sabemos cuándo nos puede tocar vivir esas experiencias a nosotras”, declaró Alejandra.

Escala en Ciudad Juárez

El domingo 7 y el lunes 8 de enero Alejandra estuvo en la frontera para realizar actividades con fines de educación y recreación para niños y adolescentes, ya que su labor social como Miss México consiste fomentar valores de lectura y escritura en las nuevas generaciones.

“Estoy muy contenta, es mi primera vez aquí en Juárez, los juarenses me han recibido de manera espectacular y ya he probado algunas cositas típicas de acá que me han encantado”, expresó Díaz de León.

“Creo que la literatura nos conecta muchísimo a los seres humanos y es una herramienta que podemos utilizar para defendernos”, declaró.

Díaz de León es licenciada en Lengua y Literaturas Hispanoamericanas con diplomado en Letras Clásicas y Contemporáneas. Es una apasionada de las letras, pues considera que en ellas se encuentra la fuente del conocimiento y refuerzan la creatividad.

Hace dos años fundó Once Upon a Time, organización sin fines de lucro, enfocada en la difusión de la educación literaria a menores. “Creo que en la etapa de la infancia es cuando más se necesita un elemento como la literatura para educar y para ayudar a los niños a desarrollar su conocimiento cognitivo e imaginación”, mencionó.

Antes de comenzar su carrera como reina de belleza la potosina se dedicaba exclusivamente al mundo de las letras, sin embargo, considera que la combinación de su licenciatura y su profesión como Miss pueda dar como resultado algo grande. “Creo que son dos mundos muy distintos, pero he encontrado la manera de crear una buena dualidad entre ellos”, expresó.

Alejandra ha ganado varios certámenes de belleza nacionales e internacionales. En abril de 2023 participo en Miss México y se alzó con la victoria, fue coronada y obtuvo el pase a para representar al país en la edición 71 de Miss Mundo a realizarse el 9 de marzo en la India. “Para mí, Miss México y Miss Mundo eran un sueño, pues son plataformas legendarias”, confesó.

Miss México confiesa sentirse algo nerviosa por participar en Miss Mundo, considera que tiene una gran responsabilidad al ser la representante de todo un país. No obstante, también se siente ilusionada y emocionada. “Estoy muy feliz. El hecho de visualizarme en una plataforma tan grande como Miss Mundo, simplemente estoy viviendo el sueño. El poder ir es una experiencia que he anhelado durante mucho tiempo”, fueron sus palabras.

Su preparación rumbo al certamen ha sido ardua. Se ha preparado en diferentes categorías como oratoria, caminata, talento, entre otras.

Con la proyección que ser una reina de belleza y talento, espera crecer a nivel personal y profesional, además de desarrollar muchas habilidades. Considera que los certámenes son herramientas para crecer en diversos aspectos y para aumentar la autoestima y la seguridad. “Los certámenes son algo que defiendo a capa y espada porque son plataformas de crecimiento que te ayudan a desenvolverte en distintas áreas de la vida mejorando tus habilidades y tu autoestima”, finalizó.