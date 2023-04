Más que una cara bonita

Nueva York— Brooke Shields ha sido conocida como bella, inteligente y famosa desde que era un bebé, pero un nuevo documental revela por qué ha tardado décadas en sentirse segura de su talento.

Con un deslumbrante despliegue de fotos e imágenes de archivo y entrevistas en profundidad con Shields, “Pretty Baby:

Brooke Shields” es un examen de primera mano de su éxito como modelo, actriz, autora y ahora empresaria de estilo de vida, a pesar de haber sido sexualizada y cosificada a una edad temprana y de haber tenido que lidiar con su madre alcohólica, la “momager” original, Teri Shields.

Al igual que otros documentales recien- tes sobre Britney

Spears y Pamela Anderson, “Pretty Baby” incluye un desgarrador aluvión de clips de los medios de comunicación en los que, en su mayoría, hombres mayores la reducen a una cara bonita y se interesan poco por sus respuestas a sus pregun- tas. La película, que se estrenará en dos partes en Hulu el lunes, repasa cómo se trataba a las mujeres en los años 80 y 90, y Shields revela que fue víctima de una agresión sexual por parte de un ejecutivo

de Hollywood después de graduarse en la universidad.

Shields habló recientemente con The Associated Press sobre lo que aprendió del proyecto, cómo superó la vergüenza por sus decisiones personales y ganó confian- za, y cómo ve su futuro.

En la serie dice: “Me apropio plenamente de mi identidad”. ¿A qué se refiere?

SHIELDS: Me hice pequeña durante mucho tiempo, para ser identificable o para no resultar amenazadora o humil- de, ¿sabes? No ser esnob. No seas arro- gante. Gústale a la gente. Sé amable con todo el mundo. Fue así como crecí, y fui recompensado por ello. He mantenido una carrera y he seguido desafiándome a mí misma, y creo que nunca me sentí lo suficientemente segura como para decirlo en voz alta. Siempre quise la aprobación de los demás sobre mi talento, sin pensar nunca que podía dármela a mí misma.

El documental detalla el escrutinio de la prensa sobre usted durante años, ¿cómo se ha sentido promo- cionando la serie?

SHIELDS: Ya no me siento a la defen- siva porque he aprendido que no estoy a merced de nadie. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que eso es lo que hacía y ya no necesito hacerlo, lo cual me da mucha fuerza, pero, ya sabe, me ha costado cua- renta y tantos años (risas).

¿Qué fue lo más difícil de revelar en el documental?

SHIELDS: Me preocupaba el tema del #MeToo porque no quería que se redujera a un simple titular. No he podido hablar de ello hasta ahora, y entonces sentí que me lo debía a mí misma.

Recientemente ha creado

una empresa dedicada a celebrar la vida de las mujeres

después de los 40. ¿Por qué

es importante? ¿Por qué es importante para usted?

SHIELDS: Decidí a una edad tem- prana que si iba a hablar de algo, iba a ser de cosas que creo que podrían ayudar a otras personas. A lo largo de los años he pensado: ¿cómo puedo no sentirme sola? Puedo compartir mi historia y seguro que hay alguien más que puede identificarse con ella. Antes de COVID estaba sana y hacía mucho ejercicio y me sentía bien. Me sentía muy tranquila con las cosas. Mis hijos están bien. Me gusta mi vida. Estoy orgullosa de ella.

¿Cuáles son sus sueños ahora?

SHIELDS: Participar en otro pro- grama de televisión. Quiero encontrar el adecuado, porque “Suddenly Susan” fue una revelación para mí y fue la época más feliz para mí. Y quiero volver a sentir todo eso porque era un lugar muy sano y puro para mí. Y realmente me encantó.