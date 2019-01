Más guerrera que princesa

Nueva York–Tras 20 años de carrera, Anne Hathaway está acostumbrada a que le den cierto tipo de personajes. Y no se queja.

“No suelo recibir propuestas para papeles que están diseñados por una mirada masculina. Normalmente me proponen interpretar a mujeres que viven y piensan por sí mismas... en la medida en que lo hacemos en este mundo tan enfermo”, acota.

En ‘Serenity’, thriller negro de Steven Knight, el personaje de Anne parece haber pasado la vida satisfaciendo los placeres de los hombres. En su papel de Karen, la actriz hace una espectacular entrada (cabellera rubia larga y mirada asesina... una mujer fatal vestida de blanco) en el único bar de Plymouth Island.

Y tiene una propuesta para su ex (Matthew McConaughey), un capitán de barco en apuros: llevarse de pesca a su nuevo y violento marido (Jason Clarke) y lanzarlo al mar para que lo devoren los tiburones. Todo a cambio de 10 millones de dólares.

Es la primera entrada en un gran año para Anne Hathaway, quien en 2018 les robó cámara a Sandra Bullock y Cate Blanchett en ‘Ocean’s 8’.

En mayo aparecerá en ‘The Hustle’, un remake de ‘Dirty Rotten Scoundrels’ centrado en mujeres. Después llegará ‘The Last Thing He Wanted’, adaptación de la novela de Joan Didion sobre un reportero que se volvió traficante de armas, y luego la serie de Amazon ‘Modern Love’.

Cuando no está en el set, Anne, de 36 años, vive en Nueva York con su esposo, el productor, actor y diseñador de joyas Adam Shulman, y su hijo, Jonathan, de casi tres años.

“Mi niño es como la mantequilla (suelta un suspiro). Amo esos momentos en los que los dos me abrazan sólo porque tienen ganas”, apunta.

De regreso de unas vacaciones familiares, Anne platicó a The New York Times sobre las actrices que aún la intimidan y del club de Toby que es Hollywood.





Karen, tu personaje en

‘Serenity’, representa un giro dramático con respecto de los roles que estamos acostumbrados a verte. ¿Te costó trabajo

asumirlo?

Me sorprendió mucho cuando me llegó el libreto y supe que Steven me quería en su película. Me sentí muy honrada y no podía esperar para remangarme y pintarme el cabello de rubia.



Sabemos que los secretos abundan en Plymouth Island, y no queremos dar spoilers, pero ¿cuál fue tu primera reacción al leer el guion?

Un shock, estaba al filo de mi asiento. No podía parar de leer para saber qué pasaría a continuación, pues todo se iba poniendo más surreal y emocionante. De verdad que me encanta participar en películas provocativas que requieren un cierto nivel de madurez de la audiencia.



En la primavera estrenas la comedia ‘The Hustle’, en la que interpretas a una artista de clase alta. ¿Dirías que necesitabas algo ligero luego de la oscuridad de ‘Serenity’?

¿Sabes? Nunca pensé que diría esto: Lo hice por el placer de hacerlo. Simplemente me parecía que iba a ser algo explosivo, y así fue mayormente.



¿Mayormente?

Estaba bastante confiada en que podría convencer a ‘los de arriba’ de que mi personaje no debería ser británica, sino estadounidense. Pensé que iba a salirme con la mía... hasta un día antes de arrancar el rodaje.

Entonces me pidieron lo que más trabajo me cuesta en la vida: hacer un acento británico. De repente, pasé de sentir que tenía un cohete atado a la espalda a sentirme en la cuerda floja y sin red.



Parece que disfrutas embarcarte en travesías cómicas, como hiciste con Daphne Kluger, la actriz narcisista de ‘Ocean’s 8’. ¿Cómo la construiste?

Bueno, fue divertido aplicar mucha de la observación que he realizado en estos 20 años en torno al increíblemente ridículo mundo de las celebridades. Fue todo un viaje. Me encantó interpretar a alguien tan transparente y, al mismo tiempo, tan ciega sobre sí misma.



Cuando te integraste a ‘Ocean’s 8’ dijiste: ‘No te pongas en vergüenza delante de tus héroes’.

¿Qué te preocupaba?

Ah, creo que me inquietaba que todas acabaran haciendo migas y que yo no les cayera bien y me excluyeran.

En el pasado había permitido que la emoción me ganara, pero ahora sólo quería relajarme y disfrutar la experiencia, no desvivirme por llenar todo con mi entusiasmo, sino apreciar lo glorioso que era estar en presencia de tantas reinas.



Pero en serio, ¿hay alguien que pueda intimidarte?

Sí. Estallé en llanto cuando conocí a Julia Roberts, y eso no pasó hace 20 años, es historia reciente. Eso a veces provoca... ¿cómo decirlo?, una sensación de extrañeza y torpeza. Estoy aprendiendo a simplemente decir gracias y no hacer tanta alharaca, a pasarla bien.