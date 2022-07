Marvel anuncia el primer Spider-Man homosexual

Marvel anunció la presentación oficial de la primer variante de Spider-Man que representará a la comunidad LGBTQ+, en una edición especial próxima a publicarse.

PUBLICIDAD

Web-Weaver, denominado como "el primer Spider-Man gay", debutará en septiembre en la nueva serie "Edge of Spider-Verse". Se trata de una variante del héroe dentro del llamado Spider-Verse.

Esta serie de cómics, compuesta por cinco números, será lanzada al mercado este agosto, y estará escrito por talentos como Mark Bagley, Dan Slott y Phil Lord, entre otros. Cada edición incluirá tres historias originales de diferentes variantes de Spider-Man, como Spider-Man Noir y Spider-Ham.

"Web-Weaver: un diseñador de moda no tan afable en Van Dyne obtiene poderes de araña y nos muestra un tipo muy diferente de Spider-Slayer", se lee en la sinopsis oficial.

En cuanto a la historia, aún no se revelan detalles precisos, aunque se sabe que los encargados de su concepción fueron Steve Foxe y Kris Anka.

"Algo de lo que me di cuenta de inmediato cuando concebí a Web-Weaver es que no puede, y no debe, representar a todos los hombres homosexuales", explicó Foxe en un comunicado de prensa.

"Ningún personaje puede hacerlo por sí solo. Su identidad intrépidamente femenina es fundamental para quién es él, pero no es la historia. ¡La podrás experimentar por ti mismo en septiembre!".

Kris Anka, encargado del diseño estilizado del personaje, señaló que se inspiró en el trabajo de Alexander McQueen y Thierry Mugler para idear el look de este nuevo personaje.

"Desde el principio, me fijé mucho en McQueen y Mugler como inspiración. Lancé una amplia red para los diseños originales y al mismo tiempo observé las arañas nuevas y únicas que Foxe creó, y que eventualmente se combinaron con este look", señaló Anka en Twitter.