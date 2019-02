Marjorie, en su mejor momento

Ciudad de México— Parte plaza por donde pasa, atrapa las miradas de su entorno sin que ella, aparentemente, se dé cuenta. Sonriente, y con una calma que hacía tiempo no sentía, es como Marjorie de Sousa enfrenta la aventura de protagonizar ‘Un Poquito Tuyo’, telenovela que Imagen Televisión estrenará el lunes.

“Estoy muy tranquila y le agradezco infinitamente a Dios y a la gente que ha estado a mi alrededor. Estar bajo la lupa es muy estresante, pero ahorita ya me relajé en muchos sentidos. Ya salgo con más libertad, estoy viviendo el mejor momento de mi vida”, comentó.

La actriz aseguró que haberse convertido en madre le cambió la vida en todo sentido y todo para bien, situación que también se refleja en su trabajo.

“Estoy muy tranquila, estoy en un momento muy bonito, me acuesto y digo ‘gracias Diosito’, hay cosas tan simples que estoy disfrutando, que me llenan tanto y a veces nos olvidamos de eso y la vida se está yendo en dos segundos, y realmente lo único que tenemos es eso, mirar lo simple, valorar lo que tenemos, querernos y seguir adelante, dejar tanta cosa. La mente nos acaba mucho y creo que todos los golpes te hacen crecer y hay que tomar lo bueno de eso”, dijo.

Compartió que ahora hace todo de manera más pensada.

Tu manera de ver las cosas es otra, tus prioridades cambian por completo, lo que antes te preocupaba ahorita ya no tienen peso, ahora soy más consciente de lo que hago porque sé que una personita (Matías, su pequeño hijo), depende completamente de mí, entonces me cuido más”, ahondó.

La actriz refleja esta tranquilidad en ‘Un Poquito Tuyo’, proyecto de Imagen Televisión en el que comparte créditos con Jorge Salinas, con quien trabajó en la primera telenovela que hizo en México hace 15 años, ‘Mariana de la Noche’.

“Con Jorge hice mi primera telenovela, Terminé ‘Gata Salvaje’ que estrenaron en México en un horario que nunca habían tenido estas historias. Le fue bien y me llamaron para ‘Mariana de la Noche’, pero no pude coincidir en los tiempos, afortunadamente, hacia el final me pude integrar y conocer a César Évora, Jorge Salinas que fue un amor, estaba Angélica Rivera, Alejandra Barros, recuerdo que me sentía muy nerviosa, era una niñita, no sabes el miedo que tenía”, recordó.

“Que locuras, la vida da vueltas, regresa las cosas, me da mucha tranquilidad poder contar con Jorge en este proyecto porque es un gran compañero, un superactor y está padre que exista esa magia porque a la hora de hacer las escenas se ve que hay química entre nosotros”, dijo.

‘Un Poquito Tuyo’ es una historia original de Rossana Negrín, una comedia en la que lo más importante para la rubia es que se manejan realidades.

“En esta historia no hay ni malos ni buenos, que es mucho lo que estás pasando en las historias españolas, el que crees el malo, lo terminas amando y a la protagonista no la ves al 100% buena, es débil y tiene dudas, así somos en la vida real y creo que eso es lo que al público le va a gustar”, aseguró.

Si bien la venezolana ha hecho comedia en telenovelas de su país, en México será la primera vez que se desempeñará en este género en TV.