Marilyn Manson resuelve demanda de abuso antes del juicio

Ciudad de México.- Marilyn Manson llegó a un acuerdo con la mujer que lo acusó de violación, a unos días que comenzara el juicio la próxima semana, dio a conocer People.

La demanda fue presentada de manera anónima en 2021, y acusaba a Brian Warner, nombre real del cantante, de haberla violado y privado de comida, sueño y seguridad en 2011, situación que fue resuelta en el Tribunal Superior de California.

"Brian está complacido de que, así como demandas anteriores fueron abandonadas sin pago o resueltas por centavos de dólar, esta demandante ahora ha aceptado retirar su demanda a cambio de un pago de seguro que representa una fracción de sus demandas y mucho menos que el costo de Brian de proceder a juicio", dijo el abogado de Manson, Howard King.

La mujer, identificada como Jane Doe, acusó a Manson y su equipo de llevar a cabo tácticas de intimidación después de que él asistió a su declaración.

"Me obligaron a responder siete horas de preguntas agresivas mientras él me miraba desde el otro lado de la mesa. Me han dicho que esto casi nunca sucede, ya que es cruel, y que una de las razones principales sería intimidar e infligir angustia emocional a la víctima".

"Nunca me importó el dinero y sólo quise justicia, pero si hubiéramos ido a juicio, podría haber perdido mi derecho al anonimato y haber sido culpada como víctima a gran escala y públicamente", le dijo a Rolling Stone.