Mariah Carey consigue oootro récord navideño

Ciudad de México.- La autonombrada "Reina de la Navidad", Mariah Carey, consiguió otro impresionante récord mundial para su canción decembrina "All I Want For Christmas is You".

De acuerdo con el portal TMZ, la canción se agenció esta Nochebuena el récord de la mayor cantidad de transmisiones en Spotify en un solo día.

Los datos de la plataforma de streaming musical indican que el tema fue reproducido 23 millones 701 mil 697 veces en todo el mundo durante la 24 horas de Nochebuena.

Lo más curioso es que el artista que ostentaba este mismo récord anteriormente era Mariah Carey, por la misma canción. Su marca anterior era de 21 millones 273 mil 357 transmisiones en un mismo día.

Esto se traduce que, desde 2020, "All I Want For Christmas is You" le ha generado a la cantante alrededor de 17.2 millones de dólares en ganancias.

"Es algo asombroso, que a la gente le siga gustando, y estoy muy agradecida. No puedo creer el impacto de esta canción que escribí hace tanto tiempo cuando comencé", señaló Carey en 2021 a la revista REVOLT, al hablar sobre su éxito navideño.

"Las canciones navideñas tardan un poco en impregnar la cultura, ¿sabes a qué me refiero? Es un honor y, sinceramente, todo se debe a mis fans. Es un gran honor y estoy agradecida por todo ello".