Margot Robbie será la icónica Barbie

Margot Robbie cambiará de aires de manera abrupta. Tras interpretar a la demencial Harley Quinn, la actriz se alista para protagonizar el live-action de Barbie.

La multipremiada actriz australiana Margot Robbie, quien además fungirá como directora a través de su firma LuckyChap Entertainment.

Margot Robbie es una de las estrellas femeninas del momento y su capacidad la ha vuelto muy requerida, por lo que está cerca de protagonizar otro gran filme, al menos por el nombre.

Barbie, la muñeca más famosa de la historia tendrá una película en persona.

Al lanzamiento de dicha producción lo acompañan dos factores. El primero de ellos hace referencia al boom que tendrán los largometrajes inspirados en juguetes en el futuro A parte de este, Lily Collins estará en uno basado en Polly Pocket y Vin Diesel en el de Rock’em Sock’em Robots.

El segundo hecho es que el rol que cubrirá Robbie no fue fácil de decidir. El protagónico lo tenía inicialmente la artista Amy Schumer, pero Mattel obtuvo nuevamente los derechos de la producción de parte de Warner Bros. y ahí todo cambió.

Cuando se dio este traspaso, Anne Hathaway fue la elegida para el puesto, aunque cuando las licencias regresaron a WB, Margot fue la indicada.

Ante todo esto, la celebridad se refirió al gran reto que representa esta creación. Así, por la dificultad que incluye, elogió la labor de la directora Greta Gerwig. Por muchos años, la película live-action de Barbie ha pasado por las filas de diferentes casas productoras. En un inicio, el proyecto fue adoptado por Universal, aunque poco tiempo después optó por dejar de lado dicha producción y la adaptación de la estrella de Mattel pasó a las manos de Sony.

De momento se desconocen detalles de la trama o el elenco, pero, por las palabras de Robbie, entendemos que va a haber mucho de crítica autoconsciente, dosis de feminismo y una mirada tan respetuosa como provocativa a la figura de la Barbie. O, bueno, eso esperamos.

Spin-off de 'Piratas del Caribe'

Pues sí, a Margot Robbie no le basta con ser Barbie, Harley Quinn y Lady Marian, sino que también se va a convertir en la sucesora del capitán Jack Sparrow en la saga de 'Piratas del Caribe'. En junio de 2020 se anunció que había en marcha un proyecto 'spin-off' de la franquicia, con la intención de crear un grupo de piratas mujeres con la que empezar un nuevo camino para la propiedad de Disney. Robbie fue anunciada como la protagonista, aunque todavía se desconoce el resto del elenco o cuándo podremos verla en nuestras pantallas. Según The Hollywood Reporter, hay mucho secretismo sobre la historia, pero se sabe que la historia será completamente original y con nuevos personajes, y también que no tiene nada que ver con el 'reboot' que preparan Craig Mazin y Ted Elliot, anunciado a finales de 2019. El guion correrá a cargo de Christina Hodson (que ya trabajó con Robbie en 'Aves de presa').