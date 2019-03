Marcia Cross supera el cáncer anal

Ciudad de México— Marcia Cross, quien participó en 'Esposas Desesperadas', quiere ayudar a que la gente que padece cáncer anal no se avergüence de su condición, tras superar dicha enfermedad, informó People.

La actriz fue diagnosticada con el padecimiento en 2017, y tras meses de tratamiento, comparte su testimonio para eliminar estigmas.

"Quiero ayudar a reducir el estigma que hay sobre el cáncer anal. He leído muchas historias de sobrevivientes de cáncer, y muchas personas, especialmente mujeres, estaban demasiado avergonzadas para decir qué tipo de cáncer tenían. Hay mucha vergüenza al respecto y quiero que eso se detenga", compartió.

La enfermedad le fue diagnosticada en noviembre de 2017, y tras realizarle distintos estudios se determinó que la mejor forma de combatir el padecimiento era con quimioterapia y radioterapia, ya que la cirugía no era opción.

Actualmente, Cross lleva cerca de un año en remisión, y las probabilidades de recurrencia son mínimas, algo que agradece.

"Cada vez que voy al baño, pienso: 'eso es increíble, ¡gracias, cuerpo!'"

La actriz también quiere que las personas estén conscientes de los síntomas y que no sientan vergüenza si es necesario recurrir a un especialista.

"Si algo no se siente bien, escuche a su cuerpo y hable con su médico. No lo ignores, es un cáncer curable si se detecta a tiempo", dijo Cross.