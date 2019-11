Marcan el ritmo

Sabe tocar el alma





Roberto Serrano Cruz

Percusionista y productor musical





- Nació en El Fuerte, Sinaloa hace 46 años y llegó a Juárez a los 7

- Tiene 25 años de carrera y miles de kilometros recorridos en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa

-Ha participado con artistas de la talla de Jesus Adrian Romero

-Tiene Premios Grammy y ARPA entre otros





Al igual que muchos niños, Roberto Serrano Cruz soñó con ser astronauta y viajar al espacio. Otras veces su anhelo era apagar incendios y manejar un camión de bomberos.

Pero fueron los diferentes sonidos que salían de los trastes en la cocina de su madre lo que definió su vocación.

Desde muy joven Serrano descubrió que la música era un lenguaje que le permitía comunicar mucho más que sonidos y que a través de ella podía también expresar sus emociones.

Al egresar de preparatoria Roberto decidió dedicarse a la música de manera profesional, desde entonces ha trabajado en ella de forma ininterrumpida.

Aunque es nacido en el estado de Sinaloa, Serrano fue criado en Ciudad Juárez, fue también en esta frontera donde comenzó su carrera a finales de la década de los 80.

La versatilidad es una constante en la trayectoría de Roberto; comenzó tocando la batería y en la actualidad es reconocido a nivel internacional como un destacado percusionista.

Ha compartido su trabajo con cientos de músicos y se ha presentado en una larga lista de escenarios de diferentes países.

Rock, pop, cumbia, jazz, soul, R&B y hasta electrónica, son algunos de los géneros en los que Serrano ha incursionado, ya sea por cuenta o al lado de otros músicos.

En la actualidad Roberto forma parte de la banda que acompaña al cantante cristiano Jesús Adrián Romero.

Fue en el año 2004 cuando se integró formalmente a la banda y hasta hoy ha trabajado con él cantautor no sólo en sus presentaciones, también en el estudio.

La colaboración con Romero no sólo le ha permitido presentarse ante miles de personas o en escenarios como el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, además le ha valido nominaciones a premios internacionales, incluído el Grammy.

Los premios, los grandes escenarios y los viajes le han dado a Serrano grandes satisfacciones, pero asegura que también ha crecido la responsabilidad.

“Los premios, los reconocimientos e incluso el aplauso y cariño de la gente se deben corresponder haciendo bien tu trabajo, eso es lo que significan para mí”, afirma Roberto.

La calidad y preferencia del público por su trabajo han permitido a Roberto explorar otros campos de la ejecución musical, desde hace años también imparte clases y clínicas de percusión.

Es precisamente ese rubro uno de los que más disfruta ya que le permite transmitir a otras generaciones el deseo por dedicar su vida a la música.

(Pepe Solares / El Diario)





Toma nota

Noche de Jazz con Triverso

27 de Noviembre

En la galería Carcamo-Sematzáara

Av. Lincoln #1119 Fracc. La Playa.





Partituras con un mensaje de paz







Aarón Mendoza

Pianista y compositor





-Nació en Ciudad Juárez hace 25 años

-Trabajó 3 años como pianista en el programa ‘Esta Noche con Natalia Baeza’

-En el 2016 asistió a las audiciones en Austin of America’s Got Talent y en 2017 lanzó su primer álbum ‘A new Beginning’, dos años después su reciente disco ‘Feelings’

-Actualmente vive en Los Ángeles, California





Ver un piano por primera vez fue lo que llevó al juarense Aarón Mendoza a encontrar su pasión, desde los cuatro años. Ahora su sueño de ser un pianista y compositor reconocido capaz de trasmitir paz, libertad y esperanza a través de sus canciones, se ha vuelto una realidad.

Parte de sus triunfos se los atribuye a su abuela, quien no dudo en apoyarlo y se convirtió en su inspiración para elevar su sonido más allá de la localidad, y lograr expandirlo hasta Francia, Colombia, Perú, China, Marruecos, y Estados Unidos, lugar en el que reside desde los 21 años.

“Disfruto mucho cada vez que la gente me escucha, porque como solo toco el piano sin voz, me he dado cuenta de que no hay ninguna barrera en la forma en la que siente mi música la gente. Eso me ha facilitado moverme a diferentes lados, para que puedan escucharme y darse cuenta de lo que hago”, platica Aarón Mendoza

Tras haber estado en distintos países, el compositor de 25 años, considera que cada una de las experiencias le ha ayudado a crecer musicalmente. Ahora sus objetivos están en abrirse camino dentro de la industria cinematográfica, y lograr musicalizar las escenas de un película. Pues cree en el famoso dicho de ‘Si haces lo que amas, nunca trabajarás un día en tu vida’.

“Siento que cualquier escena, cualquier momento, cualquier situación puede ser acompañada por música, incluso las películas no serían lo mismo sin ella. Porque los sentimientos más profundos siempre se trasmiten por este arte”, menciona Mendoza.

Los sentimientos siempre están plasmados en la música que para, Aarón, nacido en Ciudad Juárez el 6 de septiembre de 1994, siempre han sido un referente. Prueba de ello es su más reciente material discográfico ‘Feelings’ en el que incluye diez temas de ‘New Age’, y que estará presentando con los fronterizos el primero de diciembre.

“Hace tiempo que no doy un concierto en Juárez, y siempre es bueno regresar. Uno puede estar en diferentes lados pero añorando el reencuentro con la gente que lo apoyó desde un principio, y poder ver a los amigos”, dice el pianista fronterizo.

(María Martínez / El Diario )





Toma nota

Presentación ‘Feelings’

Auditorio del seminario Manuel Talamas Camandari

Domingo primero de diciembre

6:00 p.m.

Entradas en Don Boleton

Costo de 230 a 345 pesos





Jazzista sin fronteras





Gabriel Balderas

Músico y compositor





-Nació en la Ciudad de México, pero vivió desde su niñez en Ciudad Juárez.

-Tomó el camino de la música a los 18 años

-Estudió dos carreras al mismo tiempo: Ingeniería Eléctrica, y Licenciatura en Música --en el Centro Universitario de las Artes





Saxofonista que se mudó hace 13 meses a la Ciudad de México con la mentalidad de abrirse lugar en la escena jazzística con su propia música.

Acompañado de su esposa y de su pequeño hijo, Gabriel llegó a la capital del país con ‘Voices From The Border’ –su primer disco– bajo el brazo, pero además el valioso hábito de autogestionar sus proyectos y de generar sus propias oportunidades para tocar.

“En el norte aprendes a chambear”, dice con firmeza Gabriel al teléfono desde la Ciudad de México.

Los primeros meses fueron difíciles y extrañó más que nunca la nobleza y calidez de la gente del norte, cualidades que le ayudaron en pocos meses a abrirse paso entre figuras del jazz y músicos de amplia trayectoria en la capital que ya le reconocen como “El Norteño”.

Graduado de UTEP con un Master in Performance Balderas fue parte de la primera big band en Ciudad Juárez y estuvo en distintas agrupaciones de rock como La Caravana. En 2017 presentó su primer disco con piezas de su autoría inspiradas en sus vivencias como fronterizo.

“No quería quedarme sin codearme con músicos que vienen de otros lugares del mundo, era una experiencia que yo quería vivir”.

A pocos meses de llegar a la Ciudad de México y presentarse en ‘jams’, fiestas y en cuanto evento le dieron oportunidad, Balderas se ganó el aprecio de músicos y en 2020 grabará un nuevo disco con temas de su autoría.

Recientemente tocó junto a Francisco Céspedes en un concierto homenaje al músico cubano Benny Moré.

En abril de 2020 y con su proyecto alterno denominado División del Norte, grabará otro disco.

El 5 de diciembre tocará en Casa Franca, uno de los lugares emblemáticos del jazz en la capital junto a músicos como el contrabajista Agustín Bernal, toda una institución en la escena y el músico Daniel Badillo, egresado de una Maestría en Composición en Francia.

En octubre, Gabriel ganó el Concurso Panamericano de Saxofón organizado por la UNAM.

(Cynthia Camacho / El Diario)





Este es Gabriel Balderas:

*Al terminar la carrera de ingeniería quiso iniciar un negocio de instalaciones eléctricas, pero lo dejó para realizar estudios musicales en Jalapa, Veracruz.

*Gracias a una beca otorgada por el gobierno del estado, Balderas realizó estudios de posgrado en la Universidad de Texas en El Paso (UTEP) del 2014 al 2016, y cuenta con un Master in Performance.

*Por más de 10 años, formó parte de diferentes agrupaciones juarenses como La Caravana, y fue parte de la primera Big Band en Ciudad Juárez.

*Terminó de grabar ‘Voices From the Border’, un disco de su autoría en junio de 2017 y lo presentó en el Festival de Jazz de Jalisco en julio de ese año, donde alternó con figuras como Bryan Lynch, Aaron Goldberg, Obed Calvaire, y Matt Denman.

*Presentó el disco en el afamado Zinco Jazz Club de la Ciudad de México, y el 22 de septiembre de 2017 en Ciudad Juárez.

*Síguelo a través de: FB/Gabriel Balderas Saxophone





De abolengo musical





Sergio y Martin Carmona

Músicos, compositores y productores





- Nacidos en Ciudad Juárez son hermanos y tienen 56 y 54 años,

- Fundadores e integrantes del grupo Amanecer /Mantarraya

- Con amplia discografía y presentaciones en México y Estados Unidos, pertenecen a una familia de abolengo musical

-Preparan tres espectáculos navideños en el Zocalo de la Ciudad de México





Herederos del legado musical de su padre, José ‘El Ranchero’ Carmona, los hermanos Sergio y Martín viven hasta el día de hoy de la profesión que aprendieron en casa.

Integrantes del popular grupo juarense, Amanecer, los Carmona, pertenecen a una familia que ha amenizado las noches fronterizas por varias décadas.

Durante más de 50 años el patriarca de la familia formó parte de la generación de grandes orquestas en Ciudad Juárez y se presentó en legendarios centros nocturnos como El Palacio Chino y La Fiesta.

Actualmente Sergio y Martín trabajan en diversos proyectos en la Ciudad de México junto al productor Gerardo ‘Pikis’ Vázquez, también originario de esta urbe.

“Comenzamos a trabajar cuando terminó el verano, estamos colaborando en diversos proyectos”, comentó Martín vía telefónica desde la capital del país.

El trío de fronterizos forma parte de un equipo conformado por más de 100 personas que prepara 3 espectáculos que se presentarán en el Zócalo capitalino por motivo de las fiestas navideñas, pero además ya han participado en otros eventos.

“Hemos hecho varias cosas”, comentó Sergio Carmona en entrevista, y agregó que realizaron la dirección musical para la fiesta de Día de Muertos organizada por el gobierno de CDMX.

“Trabajamos con el famoso mariachi Vargas de Tecalitlán, por primera vez cantamos ese género”, comentó.

Actualmente trabajan en la música que se interpretará en la inauguración de la pista de hielo del Zócalo y en dos conciertos navideños en el mismo lugar.

“Lo de la pista es el 14 de diciembre y después el 22 y 28 son los conciertos”, señalaron los músicos.

Para esos dos eventos los Carmona coordinan con un grupo de 1500 voces infantiles llamado el Magnocoro.

“Tenemos a nuestro cargo la realización de arreglos, adaptación de tonalidades y supervisión de ensayos”, dicen Sergio y Martín.

Para los hermanos Carmona, al igual que para ‘Pikis’ Vázquez, la música es más que un pasatiempo.

Gracias a ella han realizado sueños, conocido a algunos de sus ídolos y los ha llevado a varios rincones del mundo, pero lo más importante es que les ha dado los medios para mantener a sus familias.

“Es muy bonito poder dedicarte a lo que te gusta hacer, en nuestro caso es ejecutar instrumentos, componer, cantar”, dice Martín, pero asegura que aunque lo disfrutan también implica sacrificios.

“Siempre es triste pasar mucho tiempo fuera de casa; extrañas todo, la comida, tu cama, tus amigos y por supuesto a tu familia”.

“Pero también hay que admitir que sería imposible tener una oportunidad de este calibre estando en Juárez, nunca nos imaginamos poder pararnos en un escenario en el Zócalo”, dicen.

En el proyecto que realizan actualmente los juarenses trabajan con el director musical Mario Santos, que tuvo a su cargo la dirección de la orquesta en el reciente ‘unplugged’ de Café Tacvuba.

(Pepe Solares / El Diario)