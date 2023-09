Maravillosa Historia de Henry Sugar: Cuento estilo Anderson

Ciudad de México.- Después de filmar El Fantástico Sr. Zorro en 2009 basada en el cuento del legendario autor británico Roald Dahl, Wes Anderson se propuso contar más de sus historias en el futuro. Es así como ahora llega a Netflix el cortometraje La Maravillosa Historia de Henry Sugar, la primera de cuatro adaptaciones que el director ya filmó para la plataforma utilizando una combinación de los mismos actores.

Anderson utiliza aquí un recurso que le funcionó muy bien en su más reciente película, Asteroid City: el de contar una historia dentro de una historia dentro de una historia.

En este caso, nuestro narrador, el mismo Dahl (Ralph Fiennes) nos cuenta sobre Henry Sugar (Benedict Cumberbatch), un millonario solitario que un día descubre un texto escrito por el Doctor Catterjee (Dev Patel), a su vez relatando la historia de Imdad Khan (Ben Kingsley), un gurú que se jactaba de poder ver sin usar los ojos. Sugar encuentra el relato fascinante, y decide intentarlo él mismo con sus propios fines.

El estilo de Anderson detrás de las cámaras es ya una marca por sí misma, emulado, parodiado, amado y odiado en igual medida. Es curioso, por ende, que a pesar de tratarse de una adaptación tan fiel, el resultado final siga sintiéndose enteramente propio. Esto habla de la sinergia tan natural que existe en la obra de los dos, y también de lo bien que el director americano entiende la forma y fondo del trabajo de Dahl.

La Maravillosa Historia de Henry Sugar cuenta una historia aparentemente sencilla, pero en realidad no es así. El cuento no se presta mucho a una adaptación, pero Anderson encuentra la manera de presentarlo al usar a sus mismos personajes para narrar las historias (y vaya narración, aquí no hay un solo momento para distraerse), y lo hace además de formas muy astutas.

Por supuesto, ayuda su característico ojo para la puesta en escena, y una bellísima dirección de arte que juega con el concepto de los foros de filmación como elementos de artificialidad dentro de la fábula que nos está contando. Hay, aquí, encanto y excentricidad de sobra.

