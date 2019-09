Manuel José despide a José José, 'su padre'

Sonora.- El cantante Brayan Fanier Álvarez Rojas, mejor conocido como Manuel José, quien aseguraba ser hijo del 'Príncipe de la canción' a pesar de que diera negativo a una prueba de paternidad, escribió un mensaje de despedida tras la muerte de José José.

‘’Murió, y algo muere conmigo. Te llevas y a la vez dejas tanto. Mi alma te acompaña padre. Mis lágrimas acompañan a todos quienes te aman. La historia de este amor se escribió para la eternidad’’, señala el texto que publicó el también cantante por Facebook, de acuerdo con El Imparcial.

Aunque en 2011 el ‘Príncipe de la canción’ accediera a someterse a una prueba de ADN para determinar si Brayan era o no su hijo, y esta diera negativo, el joven continuó afirmando hasta el final que sí era su padre.

‘Así lo afirmé y así se lo dije a él, por eso lo busqué en su momento en Colombia, en privado, para decírselo, para que él tuviera conocimiento, no para nada más, nunca tuve ninguna otra pretensión más que tener un lazo afectivo con él, y desde mi juventud y mi talento poderle servir”, expresó Manuel José en entrevista para el programa Despierta América.

Quien en su tiempo expresó el deseo de verlo tras enterarse de su estado de salud.

‘‘Desde que te vi, te observé, te analicé y te encontré mucho parecido sobre todo con don José Sosa Esquivel, mi padre que en este caso vendría siendo tu abuelo, pero lo que más me llamó la atención que un hombre que podría aprovecharse de esta situación no me ha pedido nada más que, empecemos, como ya lo vamos a seguir haciendo, a rescatar el tiempo que no hemos convivido’’, señala el cantante.

10 días después de hacerse la prueba de ADN, el cantante dio a conocer los resultados frente a las cámaras de TvNotas, donde no podía creer la negativa en los resultados.

‘‘Daba por hecho que Brayan podía ser mi hijo, no sé, yo me quedé muy en la posibilidad, sobre todo por lo que hablamos él y yo [...] Te juro que yo daba por hecho de que esto era nada más un mero trámite’’.

La mañana de este sábado 28 de septiembre se dio a conocer el fallecimiento de José José. Descanse en paz.