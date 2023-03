Mantiene su fuerza

Hoy, Mercury/UMe lanza una versión de lujo exclusiva para plataformas digitales por el aniver- sario 40 del clásico álbum de solista de Donna Summer, ‘She Works Hard For The Money’.

Lanzado originalmente el 13 de junio de 1983, cuando los gustos musicales cambia- ban en todo momento, el tema consolidó a Summer como una fuerza creativa exitosa continuando su increíble racha de éxitos disco y dance que ayudaron a definir el sonido de los años 70.

La versión de lujo de 13 canciones inclu- ye las 9 canciones del álbum original más cuatro canciones añadidas que consisten en dos mezclas para el club y dos canciones instrumentales (lista completa de canciones incluida al final). Estas canciones extra no habían estado disponibles para su descarga digital o en plataformas de streaming. Escuche o compre la edición de lujo de ‘She Works Hard For The Money’ de Donna Summer.

La edición especial del 40 aniversario coincide con el Mes de la Historia de la Mujer (marzo) y la celebración anual del Día Inter- nacional de la muejr y empezará con el que habría sido el cumpleaños 75 de Donna Sum- mer (31 de enero, 2023).

La edición de lujo del álbum también complementa el próximo lanzamiento del documental original de HBO ‘Love To Love You, Donna Summer’.

