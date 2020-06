Mantiene la fe

Lleno de fe, de alegría y con convicción de que para alcanzar un sueño sólo hace falta creer que todo lo puedes de la mano de Dios, para Gregorio ‘Goyo’ López, sacerdote de la parroquia La Transfiguración del Señor en la colonia El Manto, en Ciudad Juárez, la experiencia de audicionar en ‘La Voz México’ fue una gran satisfacción y una bendición que agradece al Todopoderoso y a sus superiores.

Aunque ninguno de los coaches, Belinda, Ricardo Montaner, María José y Cristian Nodal, giró su silla para incluirlo en sus equipos, para el padre Goyo de 37 años, la enseñanza fue memorable.

“Haber pisado ese gran escenario no fue fácil, pero sí fue una bendición, un regalo que Dios me ha dado”, afirmó en entrevista para El Diario.

“No hay que dudar nunca el luchar por tus sueños y si Dios no quiere inmediatamente se van poniendo las trabas y entiendes que es por algo y entender lo que Dios nos dice a través de las cosas que se van presentando; aunque los coaches no se voltearon a mí me deja una enseñanza muy bonita de todo lo que viví y de todo lo que viene”, explicó.

Con toda la fe

Juarense de corazón y de origen guanajuatense, refirió que la música ha sido parte de su vida desde muy pequeño y la ha logrado compaginar con su vocación sacerdotal desde hace nueve años.

“Cuando decido ser sacerdote, la música quedó en segundo plano, pero pasan los años y pienso en retomarla, ya que también por medio de ella puedo evangelizar y así seguir de la mano con una de mis pasiones que es la música, entonces así es cuando comencé a componer varios cantos los cuales han tenido muy buena respuesta por parte del público”, dijo.

“Al recibir la noticia de que estaba dentro del reality no me la creía, me quedé sorprendido, pero feliz. Es difícil echarse un compromiso de esa magnitud, pero en esta ocasión me animé y lo hice; pedí permiso a mis superiores yo estaba dispuesto a respetar a lo que ellos me dijeran y afortunadamente me apoyaron para ir a cumplir un sueño personal”, expresó.

Experiencia inolvidable

El padre Goyo dice que puso todo su esfuerzo para quedar seleccionado, interpretando el tema ‘Color de esperanza’ y aunque no pudo lograrlo, no descarta volver a intentarlo el próximo año.

“Fue una emoción muy grande desde los ensayos, al momento de la presentación los nervios se hicieron presentes pero feliz de saber cuántas personas realizan el casting y tener esa oportunidad; es un sueño cumplido haber cantado en vivo ante cuatro artistas coaches, se me hace increíble y a pesar de que ya pasó aún no me la creo, sin duda una bendición por parte de Dios”, dijo sonriente.

Qué le deja

Tan positiva ha sido la respuesta del público que el padre abrió un canal en YouTube y trabaja junto con el Mariachi Juventud de Ciudad Juárez.

“Tengo mi traje y cantamos juntos, a la gente le ha gustado bastante, tengo ya cinco años y medio en ciudad Juárez, Chihuahua, me han recibido muy bien, soy muy feliz y Dios quiera que esté más tiempo ahí”, comentó.

Proyectos

Sin duda su tiempo completo es el trabajo pastoral, sin embargo, el canto es parte de la misión y una herramienta de gran ayuda.

“En mis días de descanso junto con algunos muchachos del mariachi me invitaron a ir a cantar a los camiones, fui les ayudé y compartí con ellos en las ruteras, así que en mis tiempos libres disfruto al máximo de la música”, dijo.

¡Síguelo! En:

facebook.com/padregregoriolopez/

facebook.com/mariachijuventudjuarez/