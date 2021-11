Maná dará un Residency Show en The Forum de Los Ángeles

Ciudad de México- Maná realizará un Residency Show el próximo año en The Forum de Los Ángeles, ciudad que consideran su segundo hogar y en la que han batido récords de audiencia.

Para el grupo de pop rock mexicano, el verdadero desafío será seguir realizando shows únicos y prometen que no dejarán de programar fechas si el público pide más.

"Estamos muy emocionados, muy felices de estar de regreso, hace más de dos años que tocamos en nuestro último show", dijo el baterista Alex González a través de una videollamada desde la ciudad natal de la banda, Guadalajara, México.

El Residency Show anunciado este lunes comenzará el próximo año con las primeras fechas programadas para el 18 y 19 de marzo y el 22 y 23 de abril. Los boletos saldrán a la venta el viernes a través de Ticketmaster.

“Los Ángeles es como nuestro segundo hogar después de Guadalajara, y ahí es básicamente donde comenzó nuestra carrera cuando todo el movimiento del 'rock en español' despegó”, dijo. “Nuestro primer show fue en el Hollywood Palladium allá por 1993, cuando estábamos de gira con '¿Dónde jugarán los niños?', y desde allí explotó y despegó al resto del país en Estados Unidos”.

El amor de Los Ángeles por la banda, que ha ganado cuatro Grammys y siete Latin Grammys, no ha disminuido. En 2019 Maná batió un récord en The Forum con siete conciertos en un año, superando a Kanye West y The Eagles.

“Va a ser divertido, emocionante y emotivo porque no sabemos cuál será el resultado. No estamos pensando en batir récords, estamos pensando en 'vamos a tocar y a tocar mientras la gente quiera vernos allí'”, dijo González.

El Residency Show tendrá dos conciertos mensuales, con más fechas agregadas para adaptarse a la demanda.

"Estamos planeando muchas cosas diferentes, el setlist, estamos planeando llevar invitados", dijo González, quien agregó que la producción será totalmente diferente a su último Tour Rayando el Sol.

“Queremos brindarles a los fanáticos una experiencia realmente increíble. Queremos que esto sea algo que recordarán, que apreciarán”, dijo. “Es algo que no volveremos a hacer. Esto es algo único en la vida".