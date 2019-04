Mamás a cualquier edad

Ciudad de México— ¿Quién dijo que la edad es un impedimento para ser mamá? Estas celebridades han demostrado que nunca es tarde para tener hijos.





Emma Thompson

La actriz de origen británico cuenta con una gran cantidad de producciones cinematográficas en su carrera, 'The Remains of the Day', 'In the Name of the Father' y 'Nanny McPhee' son sólo algunas de ellas. En 1999, cuando tenía 40 años, decidió hacer a un lado su trabajo actoral y se convirtió en madre de Gaia Wise. En 2003, llegó un nuevo integrante a la familia de Emma por medio de la adopción, Tindyebwa Agaba Wise.





Eva Longoria

Tras casarse con Pepe Bastón, la protagonista de 'Desperate Housewives' adoptó no sólo el papel de esposa, también el de madre. A los 43 años de edad, la originaria de Corpus Christi, Texas, dio a luz a su primogénito, Santiago.





Salma Hayek

La actriz nacida en Coatzacoalcos, Veracruz, encontró en François-Henri Pinault el hombre ideal para formar una familia. La protagonista de 'Frida' conoció al empresario francés en 2006 y un año mas tarde, cuando Salma tenía 41, tuvieron a su hija, Valentina.





Halle Berry

¿Un hijo a los 47? Para la protagonista de 'Monster's Ball' fue posible. En 2008, Halle tuvo a Nahla y cinco años más tarde nació Maceo.





Susan Sarandon

La primera hija de la co-protagonista de 'Thelma & Louise', Eva Amurri, llegó en 1985, cuando tenía 39 años. Sin embargo, la descendencia de Sarandon no terminaría ahí. En 1989, tuvo a su segundo hijo, Jack Henry, y Miles, el tercero, nació en 1992, año en el que Susan tenía 46.





Nicole Kidman

La ganadora del premio Oscar es madre desde 1992, cuando ella y su entonces esposo, Tom Cruise, adoptaron a Isabella Jane. En 1995 volvieron a recurrir a la adopción, en esta ocasión sería un niño, Connor Cruise. Aunque todo indicaba que la protagonista de 'Moulin Rouge!' prefería otras vías para ser mamá, en 2008, con 41 años, Kidman y su esposo, Keith Urban, tuvieron a su hija biológica, Sunday Rose. Dos años después, recurrirían a un vientre de alquiler para tener a Faith Margaret, cuarta descendiente de Nicole y segunda de Keith.





Marcia Cross

En 2007, otra de las protagonistas de 'Desperate Housewives' sorprendió con su embarazo a la edad de 45 años, Marcia dio a luz a las gemelas Savannah y Eden Mahoney.





Jennifer Connelly

La maternidad llegó a la actriz estadounidense a los 27 años, en 1997, cuando tuvo a su primogénito, Kai. En 2003, tras contraer nupcias con el actor Paul Bettany, la protagonista de 'A Beautiful Mind' dio a luz a Stellan Bettany, su segundo hijo. Para 2011, a los 41, Jennifer anunciaba la llegaba de su tercer bebé, una niña que llevaría por nombre Agnes Lark Bettany.