Maestro: Amor, desamor y música

Ciudad de México.- En la extraordinaria Tár (2022), el personaje titular es entrevistada al inicio de la película en lo que se convierte en una carta de amor a Leonard Bernstein, el compositor y conductor norteamericano que -al contrario de ella- sí fue una persona de carne y hueso con una ilustre carrera y una vida personal que siempre dio mucho de qué hablar.

Al llevar su historia a la pantalla grande en Maestro, Bradley Cooper, en su papel de productor, director, actor y coguionista, decidió enfocarse en este último aspecto por sobre todas las cosas: su historia de amor con la actriz Felicia Montealegre (Carey Mulligan).

Desde el principio sabemos de la atracción de Bernstein por los hombres, por lo que desde que conoce a Felicia y empieza el cortejo, Cooper juega con esa dualidad entre autenticidad y artificialidad que caracterizará su relación al ponerlos al centro de un ingenioso número musical que mezcla un par de obras del artista, "Fancy Free" y "On The Town".

Este particular sentido del humor se hace muy presente durante la primera mitad de la película, que es editada por Michelle Tesoro como si se tratara de una pieza clásica en sí, utilizando inventivamente la música de Bernstein para acompañar escenas clave de la película, desde fragmentos de su trabajo para la obra West Side Story y la película On The Waterfront, hasta porciones de sus propias sinfonías como "Mass".

Y aunque Cooper ocasionalmente muestra a Bernstein sumergido en su trabajo, el enfoque siempre se mantiene en Felicia; de ahí que la segunda mitad se convierta en una faena biográfica más convencional, lágrimas incluidas.

El deseo por saber más del compositor ahí está, pero Cooper quiere que abordemos a la película en sus propios términos. Esto es tan solo medianamente exitoso, pues el filme parece no decidirse del todo en la historia que quiere contar, y también hay muchos huecos argumentales que se quedan sin explorar.

Aun así, hay dos secuencias hacia el final que son difíciles de sacudirse y que enaltecen el gran trabajo actoral que ambos actores están haciendo: un pleito particularmente desagradable, y una toma ininterrumpida de Bernstein conduciendo a la Orquesta Sinfónica de Londres.

Y si bien esta última secuencia parecería ser toda sobre él, la cámara del fotógrafo Matthew Libatique finalmente se detiene en el rostro de Felicia, el verdadero hilo conductor de la vida de este prodigio.

MAESTRO

Tres estrellas

Dirige: Bradley Cooper

Actúan: Bradley Cooper, Carey Mulligan y Maya Hawke

Duración: 129 min.