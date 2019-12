Maestra acusa a Angelina Jolie de robarle la idea para un personaje en 'The Eternals'

Tal parece que el año no acabará de manera muy agradable para Angelina Jolie, pues se dio a conocer que fue demandada por una de sus ex empleadas: Antoinette Abbamonte, una mujer que le enseñó lenguaje de señas americano (ASL, por sus siglas en inglés) a dos de sus hijos.

Abbamonte, quien también es productora y actriz, alegó que Jolie la humilló y le robó la idea de un personaje. Además, agregó que siempre fue tratada de mala manera durante los tres años que trabajó para ella (2016-2019), según lo que le dijo al diario británico Daily Mail.

“Pienso que (Jolie) se robó mis ideas para pintarse a sí misma como si estuviera ayudando al mundo”, señalò Abbamonte a la publicación.

“Ella siempre me trató como una ciudadana de segunda clase, así es como me siento, y quiero decirle al mundo que no está bien tratar a la gente sorda de esa forma. Me descartó por completo”, agregó.

Abbamonte demandó a Jolie en septiembre (Foto: captura de pantalla)

La actriz de 53 años, que es sorda de nacimiento, también recordó las preguntas que la también directora le solía hacer, entre ellas, si podía tocar música o si podía bailar.

“Esto fue ofensivo e ignorante, no se puede tratar a las personas sordas como si no valieran nada y despreciarlas”, expresó.

Abbamonte, quien también es madre, dijo que la actriz de 44 años aumentó su interés por su vida personal y su historia como una persona sorda, a lo que, de acuerdo con el diario, llevó a las mujeres a hablar de ideas para un personaje.

"Comenzó a hacer todas estas preguntas en las que nunca parecía interesada antes y comenzó a actuar de manera extraña”, aseguró Abbamonte. La actriz dijo que la familia la usó como a una “rata de laboratorio”, pues incluso “actuaban” ciertas situaciones con ella para evaluar las reacciones de Abbamonte y obtener ideas para las escenas del personaje sordo.

La maestra enseñó lenguaje de señas americano (ASL) a dos de los hijos de Brad Pitt y Jolie (Foto: Shutterstock)

“Sentí que estaban sacando parte de mí para ayudar a su próxima película con un personaje sordo. Me ponìa tensa cada vez que (Jolie) intentaba obtener más información de mí', relató.

Abbamonte le compartió a la publicación una par de correos electrónicos que le envió a la estrella de Hollywood, en estos hablaron de la idea de Abbamonte acerca de un personaje y de sus características.

“Mi idea es encontrar a alguien que me pueda ayudar a desarrollar este personaje y a escribir un guion para una heroína que resultó ser sorda, pero cuya ausencia de escucha la ha ayudado a desarrollar la habilidad de reconocer las intenciones de una persona, lo que le hace intervenir antes de un desenlace desastroso. Ella no gana con violencia, sino llegando al corazón de las personas”, describió Abbamonte en un mail con fecha de mayo de 2018.

Jolie le respondió diciéndole que su idea parecía muy interesante y aseguró que ella misma también estaba trabajando en un personaje parecido.

Abbamonte agregó que Angelina Jolie muestra una imagen

falsa al mundo entero (Foto: Twitter - @ACNURamericas)

Sin embargo, en julio de este año la actriz vio el anuncio de la convención de San Diego en donde se anunció que la película de superhérores en la que Jolie participará tiene un personaje sordo llamado Makkari, y que será interpretado por Lauren Ridloff.

“Le pregunté a Angelina directamente: ‘¿Cómo sucedió esto? ¿tomaste mi idea?’ Y ella respondió diciendo que ‘el universo funciona de maneras misteriosas’. Sentí que era totalmente hipócrita y le pregunté dos veces ‘¿Tuviste esta idea antes o después de que comencé contigo y con los niños?’ Ella nunca respondió. No es que quiera crédito personal, simplemente odio la forma en que se trata a las personas sordas en todos los ámbitos”, narró Abbamonte.

En agosto, Abbamonte le escribió un correo electrónico a Jolie en el que le preguntó las características de la heroína que tendría Marvel, además de cuestionar las razones por las cuales no la incluyó en el proyecto.

“Ella (Lauren Ridloff) es una increíble actriz sorda, me imaginé que la apoyarías. Además es afroamericana y ha hecho tanto escenas de acción como emocionales, las cuales son muy especiales. Te admiro por tu trabajo, y no entiendo tu correo. Asumí que estarías complacida”, le respondió Jolie el mismo día.

Este año la actriz confesó que se siente atrapada por culpa de Brad Pitt (Foto: Reuters)

En la demanda enviada a Jolie el 13 de septiembre de este año, el abogado de la mujer de 53 años explicó que las razones por las cuales era acusada por su ex empleada era tales como robo intelectual.

“Durante las sesiones usted buscó recibir información de Antoinette y de su sordera, parece ser que quería gustarle a la comunidad y buscó aprender de ellos como fuera necesario [...] Parece ser que usted solicitó la idea de Antoinette y la comercializó con Marvel Studios y Disney sin compensar a Antoinette. Ella está muy decepcionada y ansiosa [...] Nosotros le notificaremos a Marvel Studios y a Disney de los derechos de Antoinette”, escribió Michael M. Ahmadshahi, su abogado.





“The Eternals”

The Eternals se basará en el cómic de Jack Kirby acerca de una raza de superhumanos desarrollados como una rama separada del proceso evolutivo que originó la vida en el planeta Tierra.

La historia debutó en Marvel Comics en 1976. Con tintes mitológicos, Los Eternos fueron creados por los Celestiales, unas antiguas entidades de inmenso poder, a través de experimentos genéticos en las primeras formas de la humanidad.

De izquierda a derecha, Kumail Nanjiani, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Richard Madden, Lia McHugh, Angelina Jolie, Don Lee y Lauren, miembros del filme de Marvel "The Eternals" (Foto: AFP)

Según el cómic, estos experimentos llevaron a la mutación de humanos con superpoderes y se produjeron dos razas: The Eternals y The Deviants, informó Infobae.

El filme será protagonizado por Jolie, Salma Hayek, Kit Harington y Richard Madden. En los cómics el personaje de Makkari solía ser un hombre, sin embargo se anunció que ahora será una mujer, afroamericana y sorda, aunque aún no se saben los detalles de sus poderes.