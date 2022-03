Madonna, U2, Juanes, Katy Perry y más se unirán por Ucrania

Ciudad de México— Global Citizen anunció una extensa lista de artistas que participarán en una campaña en abril para exhortar a los gobiernos a aumentar sus contribuciones para apoyar los esfuerzos humanitarios en Ucrania.

Entre los que participarán en "Stand Up for Ukraine", que se describe como un "mitin de las redes sociales", estarán Madonna, U2, Billie Eilish, The Weeknd, Radiohead, Jon Batiste, Juanes, Garth Brooks, Billy Joel y Red Hot Chili Peppers.

La campaña virtual se llevará a cabo el 8 y 9 de abril, antes de una "cumbre de compromisos" liderada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

Otros músicos que se involucraron con esta iniciativa incluyen a Katy Perry, Kacey Musgraves, Celine Dion, Stevie Wonder, Green Day, Finneas, Stevie Nicks, Tame Impala, Jonas Brothers, Usher, Elton John, Demi Lovato, Chris Isaak, Annie Lennox, Alejandro Sanz, Ozzy Osbourne, Pearl Jam y Pharrell Williams.

A estos se suman artistas de otras disciplinas como el comediante Chris Rock, quien este domingo protagonizó un momento lamentable en los Óscares; Hugh Jackman, Gloria Steinem y Shaquille O'Neal.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, será parte de la campaña. En un comunicado, dijo: "El 9 de abril, este evento en línea apoyará a las personas que se vieron obligadas a huir de Ucrania. Estoy invitando a todos: músicos, actores, atletas, empresarios, políticos, todos. Todos los que quieran unirse a este movimiento y 'Levantarse por Ucrania'".

Un comunicado de prensa difundido este lunes señala que los artistas, atletas y actores "utilizarán las redes sociales para impulsar a los ciudadanos de todo el mundo a unirse y hablar con los gobiernos y las corporaciones, pidiéndoles que proporcionen los fondos de emergencia adicionales necesarios para ayudar a los millones de desplazados por la invasión en Ucrania, y a los que se desplazan en todo el mundo".

La campaña no es una recaudación de fondos tal cual, pero como la mayoría de los esfuerzos de Global Citizen, tiene como objetivo presionar a los gobiernos para que aporten dinero para las necesidades mundiales.