Lyn May revela que le gustaba 'El Chapo' Guzmán, pero 'se lo ganaron'

Ciudad de México.— Lyn May volvió a causar revuelo al revelar que en varias ocasiones ha sido contratada para trabajar con narcotraficantes y que incluso ha tenido pretendientes dedicados al crimen organizado. Además, la vedette reveló que le gustaba Joaquín "El Chapo" Guzmán, líder del cártel de Sinaloa.

La polémica actriz afirmó que Kate del Castillo “le ganó” a "El Chapo" Guzmán y aseguró que no tiene nada de malo involucrarse con este tipo de personajes mientras haya dinero de por medio.

“Sí me han contratado y he trabajado para ellos también muchas veces pues yo trabajo y cobro y me voy. Y me tratan muy bien y he tenido enamorados narcos también”, detalló la vedette.

“Pero a mí me gustaba "El Chapo", pero me lo ganó Kate (del Castillo), sí lo conocí, un día fui a trabajar a un lugar que tenía él en Sinaloa”, ahondó la actriz.