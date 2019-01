Lyn May no tiene pelos en la lengua y confesó en el programa, vía YouTube, de Adela Micha que le gustaría tener una relación sentimental con Yalitza Aparicio, publicó El Universal.

Durante la entrevista que le realizó Micha, la vedetteconfesó que su vicio son los hombres, que le gustanjóvenes, altos, caballeros y lindos; que se ha casado ya siete veces y que tuvo un romance con un ex Presidente de México.

Sin embargo, cuando fue cuestionada que si había estado con alguna mujer, May aseguró que todavía no, pero que sí quiere porque "antes de morirme tengo que probar de todo".

Inmediatamente la periodista le preguntó con quién quisiera estar.

"No he pensado, con la que ganó el Oscar o lo va a ganar, no sé como se llama", a lo que respondió Micha, "¿con la Yalitza?".

"Ajá, está guapa ella, está muy bonita, ¿no? ¿a poco no les gusta? está guapa", confirmó la bailarina.

Alguien de la audiencia de Adela, también le cuestionó el porqué no con Verónica Castro a lo que la vedette contestó:

"Verónica es muy linda, yo la quiero mucho, pero no sé, es que me tiene que atraer como persona y a mí me atrae esa muchacha", contestó.

Adela le aseguró a May que ella le pasará el mensaje a la oaxaqueña actriz de "Roma".