Lupillo confirma romance con Belinda

Ciudad de México.- El cantante Lupillo Rivera por fin confirmó que sí mantuvo una relación amorosa con Belinda, además, confesó que es una mujer a la que “amó locamente", publicó la revista Quien.

Durante una entrevista para el programa Chisme No Like de YouTube que conduce la la periodista Elisa Beristain, el intérprete de música regional mexicano aceptó los rumores que rondaban sobre la pareja desde que ambos compartieron crédito en la más reciente temporada de La Voz México.

"Yo conocí a Belinda en 'La Voz', en marzo, el 27 de marzo fue un día muy bonito, muy especial y el 27 de agosto fue el final, fueron 5 meses y fue una mujer que amé locamente".

Pese a que esa etapa llegó a su fin, señaló que la relación con la intérprete de Amor a Primera vista le dejó un gran aprendizaje: 'Amar a una mujer como nunca antes lo había hecho'. Fue una mujer que realmente quise y que honestamente le hubiera bajado el cielo y las estrellas.

"Nunca había amado a una mujer tanto, así de fácil, no tengo por qué rajarme. Yo siempre la he protegido, de todas las cosas, siempre he hablado súper bien de ella, nunca mal de ella y toda la vida la voy a proteger. Es la mujer más hermosa que he conocido en mi vida".

Durante la charla, Lupillo declaró que Belinda ha sido la única mujer que no ha hablado mal de él después de una relación.

Si puedo decir que Belinda es la única mujer que ha hablado bien de mí, es la única, de todas las demás no puedo decir nada, pero de Belinda sí puedo decir que ha hablado cosas positivas y cosas buenas de mí después de una relación

"Finalmente, fue cuestionado sobre lo que pasará cuando se encuentren de nueva cuenta en una nueva temporada de La Voz:"Uno debe dejar que las cosas lleguen naturales. Si se va a dar, se va dar solito, así como la primera vez", respondió.

Lupillo dijo que ya llegará el momento en el que se arreglará con Belinda, pues quizá, pues declaraciones provoquen ciertas diferencias entre ambos.