Luis García llegó a patear y estrangular a Kate del Castillo

Archivo / Agencia Reforma

Ciudad de México— Kate del Castillo revivió la tormentosa y violenta relación que tuvo con su exmarido, Luis García, quien llegó a patearla y estrangularla.

La protagonista de La Reina del Sur contó que el exjugador y ahora comentarista de TV Azteca la lastimó física y emocionalmente, para luego arrepentirse y pedirle perdón.

"Estaba muy enamorada y realmente traté de hacer que todo funcionara. Ese hombre me rompió", dijo en el programa de Facebook Red Table Talk: The Estefans.

"Yo pensé que tenía una autoestima fuerte, era actriz, vivía feliz con mis padres y de repente, él me destrozó en todas las maneras posibles, incluso en mi trabajo me decía que tenía tomar clases de actuación, que era una pésima actriz que fuera la escuela".

La actriz y García se casaron en 2001, sin embargo, desde el comienzo fue una relación marcada por la violencia.

"Nunca le dije nada a nadie. Estaba, literalmente, secuestrada en mi casa. No me dejaba salir ni hacer nada, no quería que trabajara".

Del Castillo, quien ha reconocido haber sido víctima desde hace años, recordó que le temía al exdeportista, que lloraba cuando él estaba dormido y que se hacía la dormida para evitar alguna confrontación con él.

"Era muy gracioso, fascinante, encantador, pero luego lloraba hasta cansarse, me abrazaba y se ponía de rodillas diciendo por favor, por favor perdóname, necesito ayuda", agregó.

La pareja finalizó su divorcio en 2004. La actriz después se casó con el actor Aarón Díaz, a quien le tiene mucho estima, pero confesó no lo amaba.

En la plática, la hija de Eric del Castillo habló sobre su encuentro con el narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y de su relación con el actor Sean Penn, quien también estuvo presente en esa reunión.