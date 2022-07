Luis Fonsi protagonizará comedia romántica

El cantante puertorriqueño Luis Fonsi protagonizará una comedia romántica titulada The Answer to My Prayer, la cual tendrá a Edward James Olmos como productor ejecutivo.

Luis Fonsi, conocido por su éxito "Despacito", tendrá su debut en el mundo del cine con este filme que estará dirigido por Patrick Pérez Vidauri, indicó Deadline.

La cinta tratará las aventuras románticas de tres amigos en San Antonio Texas, a los cuales un rezo antiguo los llevará a descubrir el amor verdadero.

No se han dado más detalles del filme, salvo que la producción ejecutiva correrá a cargo del actor y director californiano Edward James Olmos (Blade Runner, Selena).

La producción también tendrá a Cristina Nava Vidauri (Salsa Lessons), y el guión corrió a cargo de Nancy De los Santos.

Como co productores estadounidenses irán Roberto Treviño y Eileen Kret.

Si bien es el debut en el cine de Luis Fonsi, el compositor no es nuevo frente a las cámaras.

En televisión, ha participado en telenovelas desde el 2000, al igual que ha sido jurado de diferentes programas como La Voz Kids, La VozColombia, Chile y Ecuador.

"Despacito" de Luis Fonsi fue una de las canciones más famosas de la década pasada, llegando a tener incluso una versión con Justin Bieber.

El intérprete de 44 años cantó "We Don't Talk About Bruno", de la película Encanto, en la reciente edición de los Premios Oscar.

Algunas de sus telenovelas exitosas

- Amantes de Luna Llena (2000)

- Taina (2001)

- Como en el Cine (2002)

- Corazones el Límite (2004)

- Atrévete a Soñar (2010)

- Llena de Amor (2010)

Programas de televisión destacados

- La Voz Colombia 2 (2013)

- La VozEcuador (2015)

- La Voz Chile (2015)

- El Hormiguero (2017)

- La Voz España (2019)