Luis Felipe Tovar se ríe del narco

Tomada de internet

Ciudad de México— Aunque las narcoseries han causado controversia, Luis Felipe Tovar demostrará que también es posible reírse de ellas.

El actor, director y maestro de actuación forma parte de ‘El Junior: El Mirrey de los Capos’, que será la primera narcocomedia producida por Comedia Networks, nuevo sello de Televisa Networks.

"Es una serie que yo siento tendrá un alto impacto en la audiencia. Es una narcocomedia que tiene tintes fársicos, que nos va a divertir con personajes que conocemos en otros géneros", afirmó el actor.

Tovar, de 60 años, decidió unirse al proyecto por varias razones.

"Porque tiene ingredientes que la gente va a disfrutar mucho. Es una serie original, está bien construida. Los libretos son de Israel Jaitovich y de Juan Carlos Castellanos. Yo no soy de rienda fácil, soy muy riguroso, incluso exigente sin ser pretencioso ni arrogante.

"Pero leo las cosas con seriedad y me gusta pensar cómo se verán en la pantalla y cuando me hicieron la invitación empecé a ver los libretos. De verdad no terminaba de carcajearme", agregó.

Señaló que el elenco conformado también por Jesús Ochoa, María Fernanda Yepes, Germán Ortega, entre otros, fue importante para que diera un sí.

"Es un grupo de actores con el que he trabajado muchos años en el cine... hacen cosas increíbles frente a la cámara", indicó.

La serie de 16 capítulos y con pequeños toques de realidad caricaturizados es producida por Israel Jaitovich y su protagonista es Diego de Erice, con quien no había trabajado antes.

"Creo que a partir de marzo ya estará lista", afirmó el intérprete, quien dará vida al personaje de Lamberto.