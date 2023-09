Ludwika Paleta y Juanpa Zurita son madre e hijo ¿y algo más?

Ciudad de México.- Lu (Ludwika Paleta) tenía 15 años de relación con su novio Raúl (Hernán Mendoza), cuando lo cacha en "la movida" con otra señora.

Pero, tras momentos depresivos, lejos de tirarse al drama o sucumbir ante los ruegos para que regrese a ella, acepta que todo terminó y la pone buena cara a su situación.

Lu, quien está en sus 40 y tantos, ahora debe mudarse a su departamento de soltera y reestructurar su vida, por lo que busca empleo y debe entrar a un concurso con otra candidata.

Esas son las bases de la comedia romántica escrita y dirigida por Ihtzi Hurtado, ¿Quieres Ser Mi Hijo?, que se estrena este jueves en Vix Premium.

"Ihzti es una mujer muy preparada y que no tiene estos parámetros establecidos de una mujer convencional. Tiene mucha experiencia, escribió por mucho tiempo una columna, ha trabajado en varias áreas y me gustó su propuesta. Empieza con que Lu no es la mujer que se pone a llorar y le dice al galán: 'Sin ti no vivo'. Busca salir adelante por sus propios medios", contó Ludwika en entrevista.

"Este trabajo me gustó mucho porque tiene una visión femenina de una directora muy capaz (Ihtzi), y trabajar con Ludwika, que es una gran actriz, sí que me obligó a dar lo mejor de mí, a tratar de ser, en todo momento, mucho mejor", agregó Juanpa Zurita, coprotagonista de la historia.

Lu ya estará familiarizada con algunos de sus vecinos, pero algunos recién llegados se presentarán con ella de la peor manera, con fiestas y música a todo volumen.

Furibunda, comenzará a reclamarles a los jóvenes, entre ellos Javier (Zurita), un chico de 23, mujeriego, irresponsable e indiferente con casi todo en la vida.

Pero acabarán estableciendo un "negocio juntos", pues Lu mintió en su trabajo diciendo que tiene un hijo de 19 años, así que Javier le viene como anillo al dedo para interpretar al ficticio chico.

Las cosas, sin embargo, se enredarán, pues a Javier comenzará a gustarle la mujer de la que supuestamente es hijo, y a ella le genera interés saber cómo sería un romance con ese "chamaco".

"Es un 'rom com' muy ameno y divertido, y la situación que se da con mi personaje es muy simpática. La verdad, si confirmo que hay chavos de mi generación que sí sueñan con tener un romance con una mujer más madura. ¡Ufff! Es una anécdota genial llevarla al cine", acotó Zurita.

"Hay muchísimos casos de mujeres mayores que se enamoran de hombres más jóvenes y las señalan o las critican, y si es al revés, si es un hombre maduro con una joven, lo felicitan, le aplauden. Eso no debería ser así", opinó Paleta.