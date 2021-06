Lucy Chaparro se destapa

Detrás de un gran hombre existe una gran mujer, tal es el caso de Lucy Ruiz de la Peña de 46 años, mejor conocida como Lucy Chaparro ‘la mojarrita’, quien ha ido al lado de su marido el actor y productor chihuahuense Omar Chaparro, forjando un camino, sin dejar de lado ayudar a los demás.

Es así como Lucy dedica hoy sus días a empoderar mujeres, y precisamente los días 9, 16 y 23 de junio, ofrecerá un taller virtual dirigido a mujeres, ‘Libre, Sana y Digna’. La cita será vía Zoom en punto de las 6:30 pm hora de Chihuahua, con cupo limitado.

Lucy estará acompañada de la psicóloga mexicana Shely Quiñones y juntas brindarán a las participantes las herramientas necesarias de trabajo personal, relacionado con la autorregulación emocional y el auto cuidado, mismas herramientas que son útiles y prácticas para la vida cotidiana.

“Muchas veces nos sobrecargamos por cumplir las expectativas de todos los demás en los roles como mamá, amiga, esposa y dentro de todo esto llega un punto en que ya no sabe uno lo que quiere, por acomodar tu energía en tantas cosas que te hacen sentir agotada y desconectada de uno misma”

“Quisimos hacer todo práctico y no desde la parte víctima, sino desde el saber reconocerse como la mejor versión de uno misma, queremos crear una comunidad de mujeres apoyando a mujeres y a la vez aprendiendo”, dijo Lucy Chaparro en entrevista para El Diario.

Contenidos motivacionales

La influencer y bloguera de 46 años de edad, actualmente cuenta 292 mil seguidores en la red social instagram, quienes disfrutan de su contenido y de sus frases con las que motiva a sus seguidores, compartió que su don de ser sensible la ha llevado a crear contenida hipersensibilidad la fue transformando en letras; por lo que no descarta algún día escribir un libro.

“Me encanta escribir, analizar lo que siento y esto me pasa desde muy niña y siento que es porque era muy introvertida y me costaba expresarlo y me ponía a escribir, soy una apasionada de la vida y rescatándome a mí fue como fui creando esta persona que soy que está comprometida con ayudar a que los demás también se sientan mejor, algún día quizá escriba un libro”.

Consentidos del público

Omar y Lucy son, una de las parejas favoritas del público, no sólo por lo bien que se ven juntos, sino también por el gran carisma que los caracteriza a ambos.

“Es un trabajo en equipo, tanto como pareja y luego ya como familia que ha traído bastantes retos, cuando yo he querido tirar la toalla, tengo a mi mejor amigo a mi lado que no me deja rendirme nunca y viceversa, nos hemos hecho socios de una empresa que es nuestra familia, no ha sido sencillo, porque hemos lidiado con muchas cosas como pareja, familia con altas y bajas, pero eso es lo que es la vida y eso te lleva a disfrutar el poder regular y balancear. Muchas veces me dicen ¡qué fácil pues eres la esposa de Omar!, pero no tampoco es tan fácil, hemos ido madurando los dos porque somos tercos, nos respetamos, amamos y aprendemos de nuestros errores”, indicó.

“Invito a todas las mujeres que nos acompañen, es un taller práctico donde además haremos ejercicios, meditaciones, ojalá lo puedan aprovechar está hecho con mucho cariño y espero lo puedan tomar y disfrutar”.

LUCY CHAPARRO

¡Síguela!, en:

lucychaparro.com

instagram.com/lucychaparroo/

EL DATO

Taller ‘Libre, Sana y Digna’ consta de 3 sesiones

Días: miércoles 9, 16, 23 de junio

Horario: 7:30 pm CDMX, 5:30 pm Los Ángeles y 6:30 hora de Chihuahua

Costo: 1,500 pesos o 75 dlls. (Pago por Paypal 1,590 pesos o 80 dlls)

Cupo Limitado

Transmisión: Vía Zoom

Para inscribirte, envía un WhatsApp al teléfono: 55-2104 7611