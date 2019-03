Lucía Méndez luce piernas y escote a los 64 años

Lucía Méndez sorprendió a sus fans con una fotografía que compartió en su cuenta de Instagram, publicó El Universal.

La actriz de 64 años lució un short y una blusa transparente que dejaron al descubierto sus piernas y su escote.

Méndez acompañó la sexy instantánea con un mensaje en el que niega su participación en la serie "Me gustan mayores".

"Se que me han estado poniendo, en la serie , ME GUSTAN MAYORES , pero la verdad, es que agradezco mucho su propuesta, pero no estaré en dicho proyecto, porque no coincidimos con las agendas, no entendiendo porque me anuncian, si esto no es verdad, les deseo la mejor de las suertes, y un gran éxito.. a todos .. besos !", se lee.