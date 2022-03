Luces y sombras de un rey

Anoche millones de mexicanos vieron el primer capítulo de ‘El último rey’, serie basada en una biografía no autorizada sobre Vicente Fernández y escrita por Olga Wornat, la cual muestra los claroscuros en la vida del astro de la música mexicana.

Por una resolución del Juzgado Décimo Civil el estreno de la serie fue supuestamente cancelado, ya que de acuerdo con Marco del Toro, abogado de la familia Fernández, Televisa está usado el nombre e imagen de Chente de manera sistemática con fines promocionales de la serie.

El primer episodio mostró el infierno que vivió la familia Fernández con el secuestro de Vicente Junior, y se sugiere que fue una persona allegada a la familia el autor intelectual del mismo.

Durante la primera media hora del capítulo uno, retratan las diferencias irreconciliables entre los tres potrillos de Chente, la sumisión de su esposa Cuquita, quien según el guion, nunca cuestionaba las decisiones de su esposo, quien era el jefe de la familia con autoridad y poder absoluto.

El secuestro de Vicente Fernández Jr. ocurrió en mayo de 1998, estuvo en cautiverio 4 meses. Durante ese tiempo, le fueron amputados dos dedos, el anular y el meñique de la mano izquierda.

Vicente Jr. estaba en el rancho de “Los tres Potrillos”, cerca de la ciudad de Guadalajara en Jalisco. En gran parte de ese periodo de tiempo, la información en prensa era prácticamente nula, pues no querían que afectara la investigación y las negociaciones.

Tanto don Vicente como Alejandro siguieron con sus shows. Chente pagó 3.2 millones de dólares por el rescate de su hijo mayor. Los autores del delito formaban parte de una banda llamada “Los Mocha-dedos”. La escritora Olga Wornat reveló que en la banda había una mezcla de policías con secuestradores.

El origen de la discordia

Publicado el 1 de diciembre, ‘El último rey. Biografía no autorizada de Vicente Fernández’ (Planeta, 2021) inicia con los 121 días de terror que la familia del charro vivió por el secuestro de Vicente Fernández Jr.

La biografía relata que el artista recibió sus primeros salarios como pintor de brocha gorda y carpintero en Tijuana y que siendo muy joven volvió a Guadalajara para trabajar sirviendo mesas y cantando por 35 pesos al día. Habla de su infancia con un padre violento y alcohólico.

También narra que Vicente Fernández Jr. perdió mucho dinero en negocios fallidos y que la ambición de su segundo hijo, Gerardo Fernández es desmedida y que ha hecho negocios ilegales. Describe cómo éste fue el encargado de llevar a Vicente Jr. en un centro de desintoxicación con engaños.

La relación matrimonial de Fernández con Cuquita, su compañera durante casi 60 años, es otro punto que trata el libro, y la autora expone las infidelidades del cantante, ante la actitud estoica de su esposa. Otro rubro polémico es el que afirma que Alejandra, supuesta hija adoptiva de Vicente, en realidad es su hija biológica, producto de un romance con Gloria Abarca, hermana de Refugio.

Censura y derechos de autor

En un comunicado emitido el pasado domingo, Televisa señaló que argumentar que estén utilizando el nombre de Vicente sin autorización es una artimaña para censurar el melodrama, ya que la serie tocará temas sensibles para los Fernández.

El productor del biopic, Juan Osorio, mencionó que al ser hechos conocidos por la opinión pública, no es nada que atente contra la memoria del cantante.

“Como mujer, esposa y madre pido a las autoridades de mi País, no dejen que esa empresa haga lo que le da su gana y su afán de sacar dinero a la mala”, menciona el comunicado de María del Refugio Abarca ‘Cuquita’, viuda del Charro de Huentitán.

Mala selección, mala imagen

En la producción de Televisa, el protagonista elegido fue el cantante Pablo Montero, quien ha dicho que su ídolo desde niño es Chente y ha cuidado que su actuación sea impecable.

“Vicente nunca hubiera aprobado que lo personificara quien Televisa, sin autorización, quiere imponer”, indico la señora viuda de Fernández.

"Pablo es un buen muchacho, pero él sabe que su imagen no es la que Vicente hubiera aprobado y sabe que desde noviembre estaba él participando en 'lo oscurito' en la ilegal serie de Televisa, mientras Vicente luchaba por su vida, diciéndose supuesto amigo de nuestra familia", dijo María del Refugio

Censura sistemática

"Aparentemente mi libro y la bioserie han detonado una serie de comunicados y acciones jurídicas que, de prevalecer, dañarían la libertad de expresión y que debería ser sagrada en una sociedad plural y democrática, y que debería estar fuera de todo debate banal de 'marcas o derechos", puntualiza la también periodista, Olga Wornat.

De acuerdo con declaraciones de Alejandra Ambrosi, quien interpreta a Paula Gómez, madre de Vicente Fernández, la serie saltos en el tiempo en los que se verá al cantante de distintas edades, y que cuenta con una mezcla de géneros como thriller, drama y comedia.

"Ninguna historia es la única, la absoluta o verdadera, la serie fue hecha con todo el amor para los fans de Vicente Fernández y para los que no lo son tanto; vale la pena verla", comentó Ambrosi.

Por su parte Televisa fue enfática al señalar que todo esto era una artimaña de los Fernández y que sería lamentable que cualquier productora mexicana se dejara intimidar por la censura, ya que no habría bioseries ni nada que hablar sobre ninguna figura pública.

“TelevisaUnivision es respetuosa de la ley y de sus autoridades, pero no ha recibido notificación judicial que prohíba salga al aire, por el canal de Las Estrellas. Esto no sucede en ninguna parte del mundo", pues haría que no se pudiera escribir ni hablar sobre cualquier figura pública”.