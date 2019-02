Luce Maroon 5 en Super Bowl

Ciudad de México— Maroon 5 revivió algunos de sus clásicos durante su participación en el show de medio tiempo del Super Bowl 53, que se celebra en Atlanta, Georgia.

La banda californiana inició su presentación con "Harder to Breathe", seguida de "This Love".

El espectáculo contó con una breve intervención por parte de Bob Esponja, en homenaje a su creador, Stephen Hillenburg, como lo habían solicitado fanáticos en la plataforma Change.org, que sirvió como presentación del rapero Travis Scott.

Maroon 5 continuó con "Girls Like You", tema en el que fueron apoyados por un coro de gospel para dar paso a "She Will Be Loved".

Bigboi tuvo una breve intervención en un auto clásico.

La agrupación liderada por Adam Levine siguió con "Sugar" y se despidió con "Moves Like Jagger", temas en los que el vocalista lució su cuerpo sin camiseta.