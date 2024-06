Luce Jennifer Lopez anillo de bodas tras rumores de divorcio

Jennifer Lopez fue captada luciendo el anillo de su matrimonio con Ben Affleck después de que la prensa estadounidense diera a conocer que la pareja puso en venta su residencia conyugal de Beverly Hills en medio de su presunta separación.

La actriz de Atlas sigue dando de qué hablar, pues este fin de semana salió de compras y a cenar luciendo la simbólica joya de su unión con Affleck.

De acuerdo con imágenes difundidas por el portal In Touch Weekly, Lopez salió de compras a medio día de este sábado 8 junto a su hija Emme, acaparando la atención de los fotógrafos debido a que lució en su mano izquierda su anillo de bodas.

Horas más tarde, según TMZ, la intérprete de "On The Floor" salió a cenar al restaurante Giorgio Baldi, en Santa Mónica, California, donde se encontró con un amigo y llegó sin la compañía de Ben. Las imágenes de su llegada al sitio demostraron de nueva cuenta que la cantante no ha dejado de portar la joya de matrimonio.

Ben Affleck tampoco ha dejado de lado su anillo correspondiente. Nuevas fotos publicadas por TMZ, dejaron ver que este sábado el también productor de cine sigue luciendo su anillo. El mismo medio de noticias destacó que hasta el momento no se ha presentado una solicitud de divorcio de la pareja.

Los dos famosos ya no están viviendo juntos, y según TMZ, Affleck está habitando una casa alquilada en Brentwood.